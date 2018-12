F1 | Schumacher | mostra e app per i suoi 50 anni

F1 - i 50 anni di Schumacher : mostra e app per celebrare una leggenda : ... da cinque anni immobilizzato a letto dopo l'incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 a Meribel, in Francia: Michael Schumacher compirà 50 anni il prossimo 3 gennaio, e tutto il mondo dello sport si ...

Michael 50 - Al Museo Ferrari una mostra dedicata a Schumacher : Il 3 gennaio 2019 all'interno del Museo Ferrari di Maranello sarà inaugurata la mostra Michael 50 dedicata al sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher. La data scelta per l'apertura dell'esposizione temporanea non è affatto casuale: coinciderà infatti con il cinquantesimo compleanno del pilota tedesco.Il Ferrarista più vincente di sempre. In undici stagioni, dal 1996 al 2006, Schumacher ha conquistato ben cinque titoli ...

