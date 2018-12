De Luca | ' Salvini vede capo ultrà? Malissimo'

Martina promuove De Luca e propone un referendum per abrogare il decreto Salvini : Il segretario uscente del Pd e candidato alle primarie per il nuovo congresso, in visita allo Sprar di Mugnano lancia una...

Mimmo Lucano cittadino onorario di Sutri - Sgarbi : “Voglio farlo dialogare con Salvini”. Poi attacca i magistrati : “Il mio obiettivo è un dialogo fra Salvini e Lucano“, parola di Vittorio Sgarbi che come sindaco di Sutri ha concesso la cittadinanza onoraria a Domenico Lucano diventato simbolo dell’accoglienza con l’esperienza di Riace. E, continua: “Pur mantenendo posizioni distinte, ma credo che un movimento che sta al governo, tenga conto di un’iniziativa così umanistica”. Sgarbi non manca di attaccare la ...

Luca Morisi - spin doctor di Matteo Salvini : "Amplifico il suo messaggio - ma sul ragù ha fatto tutto da solo" : "Salvini è un comunicatore eccezionale. Noi amplifichiamo il messaggio". A parlare al Corriere della Sera è Luca Morisi, lo spin doctor di Salvini, l'uomo che segue "la Bestia", il software a cui vengono attribuite doti miracolose."Sono state dette cose sbagliate. Questo algoritmo non ha nulla a che fare col merito delle cose. Questo dipende solo dal fiuto di Salvini. Le persone dovrebbero usare il rasoio di Occam, cioè ...

Mimmo Lucano all’attacco : 'Un cristiano non può votare Salvini - governo fascista' : Mimmo Lucano continua a pungere il governo Lega-5 Stelle e non risparmia colpi bassi (stavolta dai microfoni di 'Circo Massimo' su Radio Capital) al ministro dell’Interno Matteo Salvini, suo principale oppositore sul terreno delle politiche su immigrazione e ordine pubblico. Al sindaco di Riace, sospeso dalle funzioni per le note vicende legali che avevano portato circa due mesi fa all’arresto su mandato della Procura di Locri, nell’ambito ...

Mimmo Lucano va all'attacco : "Dl Salvini è una legge disumana" : Mimmo Lucano, il sindaco di Riace sospeso dall'incarico e indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, torna a tuonare contro Matteo Salvini e il governo giallo-verde. Nel mirino, soprattutto, il decreto Sicurezza.Le parole del politico e attivista sono arrivate ai microfoni di Radio Capital, ospite della trasmissione Circo Massimo: "Ieri è morto bruciato vivo un ragazzo di 18 anni. Questo clima di odio, questa società della ...

Dl Sicurezza - Lucano contro Salvini : “Peggiora le condizioni di vita delle persone. Come fa un cristiano a votare per lui?” : “Come ha detto padre Zanotelli: ‘Come fa un cristiano a votare per lui?'”. Mimmo Lucano, sindaco (sospeso) di Riace, ad Acri ha parlato delle possibili negative conseguenze del decreto Sicurezza, voluto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “Disumanizza le persone e peggiora le loro condizioni di vita. Come fa a dormire la notte?”. L'articolo Dl Sicurezza, Lucano contro Salvini: “Peggiora le ...

De Luca accusa Di Maio e Salvini - di fare demagogia ossessiva : Intervenuto a Lira TV, con il consueto appuntamento del venerdì sera, il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto della situazione riguardo l'ultima settimana politica, prendendosela ancora una volta con il Governo gialloverde a proposito della propaganda perpetua e insistente che i due principali esponenti di Governo continuano a fare in tv e sui social network. A questo proposito, il governatore campano del PD ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 novembre : Salvini finisce incenerito. Conte e Di Maio (con De Luca) respingono l’assalto : “Vale il contratto” : Immondizia Conte: “Nuovi inceneritori sono esclusi dal contratto” Caserta – In Campania per il “piano d’azione” sulla Terra dei Fuochi, il governo parla dell’uscita di Salvini. Il premier la boccia: “Il programma va in direzione opposta” di Marco Palombi Il governo vada avanti di Pietrangelo Buttafuoco Caro Marco, l’unico governo possibile per l’Italia è quello gialloverde: cinquestelle e leghisti a Palazzo Chigi. Malgrado loro ...

De Luca : “Pd? Sostengo ovviamente Minniti. Salvini su termovalorizzatori? Colossale cialtronata propagandistica” : “Segreteria del Pd? Sostengo ovviamente Marco Minniti, uomo del Sud, che si è caratterizzato per un tema ostico per la sinistra come quello della sicurezza. Tema che per me è decisivo”. Così, ai microfoni di 24 Mattino (Radio24), il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, esprime il suo endorsement per l’ex titolare del Viminale. E puntualizza: “I tre candidati, comunque, sono tutte sono persone assolutamente ...

De Luca irride Salvini : "Isoardi? Donna troppo mpegnativa. Per lui meglio Rosy Bindi" : Sulla fine della storia d'amore tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi si è scritto tanto e si è detto molto. Ma sulla vicenda non ci si aspettava anche il commento di Vincenzo De Luca . Il governatore ...

De Luca : “Raggi? Beatificata dal M5s come Santa Rita da Cascia. Salvini su inceneritori? Posizione inaccettabile” : “Nell’ultima settimana abbiamo assistito a momenti rivoluzionari, momenti di grande cultura, momenti religiosi impensabili, come il processo di beatificazione di Virginia Raggi. La sindaca di Roma come Santa Rita da Cascia, in barba alle polizze a sua insaputa e alle buche che continuano a riempirsi tristemente di acqua piovana e di lacrime amare dei romani”. Esordisce così, nel suo solito appuntamento settimanale su Lira Tv, ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : Giuseppe Sala “Apertura di Salvini molto interessante” - Luca Zaia “Candidatura va sostenuta ancora di più” : Sembra tutto filare per il verso giusto nella candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026. Oggi, dopo anche il referendum di Calgary che ha praticamente messo fuori dai giochi la città canadese, alcune delle principali figure politiche italiane sembrano aver trovato la giusta comunione d’intenti. Il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha parlato della candidatura italiana: “Ho visto il progetto, è uno di ...

De Luca (Pd) : 'Salvini gigante come Churchill - dopo Isoardi gli consiglio Rosy Bindi' : Vincenzo De Luca, quando parla, non è mai banale. Non si nasconde dietro toni politically correct, ma preferisce affondare e dire ciò che pensa. E questo gli va dato atto indipendentemente da quella che è l'opinione politica di chi si cimenta ad ascoltare il suo pensiero. Nel corso di un'intervista rilasciata su Lira Tv e pubblicata sulla propria pagina Facebook, De Luca ha trovato per l'ennesima volta modo di attaccare il Movimento Cinque ...