Capodanno | l' Eur ' capitale' della musica techno con i migliori dj internazionali

Previsioni Meteo Gennaio 2019 - il modello europeo ECMWF prospetta uno scenario siberiano per l’Italia tra Capodanno e l’Epifania [MAPPE] : 1/22 Venerdì 4 Gennaio 2019 ...

MOLFETTA. ORDINANZA CONTRO I BOTTI : ANCHE A Capodanno MULTE FINO A 150 EURO : L' ORDINANZA vieta l'utilizzo di fuochi pirotecnici 'ad effetto esplodente benché in libera vendita, su tutto il territorio comunale', fatta eccezione per gli spettacoli autorizzati tenuti da ...

Previsioni Meteo - anticiclone sempre più forte verso Capodanno in tutt’Europa : ancora +20°C al Nord Italia - super caldo anche a Londra e Parigi : 1/9 Lunedì 31 Dicembre 2018 ...

Salvini : «I furbi non vedranno nemmeno un euro» Video Di Maio : Capodanno con Dibba : Così il vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini , in visita agli anziani dell’Opera Pia Cardinal Ferrari di Milano

Salerno - Capodanno con Gazzè : la festa costerà quasi 300mila euro : Diverse agenzie operanti nel settore sono state a invitate dal Comune di Salerno a inviare proposte di spettacoli in piazza. La scelta dell'amministrazione è caduta sul cantautore romano e sul rapper ...

Capodanno 2019 : la Rai punta Matera - la Capitale Europea della Cultura : Per il Capodanno 2019 la Rai ha deciso di puntare su Matera, la città che dal 1 gennaio 2019 sarà eletta Capitale Europea della Cultura Mancano ancora due mesi alla fine dell’anno, ma in Rai si sta già pensando e lavorando alla grande festa di Capodanno 2019. Per festeggiare la fine del 2018 la Rai ha deciso di puntare sulla città di Matera, che dal 1 gennaio 2019 sarà la Capitale Europea della Cultura. Capodanno 2019: la Rai sceglie ...