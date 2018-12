USA | meno vendite di case in corso a novembre

USA - PMI Chicago dicembre scende meno delle attese : Frena l'attività manifatturiera nell'area di Chicago . Nel mese di dicembre, l'indice PMI Chicago si è attestato a 65,4 punti dai 66,4 punti del mese precedente . Il dato risulta migliore delle attese ...

RagUSA : sparatoria a Scoglitti - ucciso un romeno : Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - sparatoria nella tarda serata di ieri a Scoglitti, nel Ragusano, dove è stato ucciso un giovane rumeno, Julian Anaechiae di 22 anni A sparare sarebbe stato un ragazzo di Vittoria, Vincenzo Vindigni, 27 anni, fidanzato con la sorella della vittima, che nella notte si è

Migranti - bimbo di 8 anni del Guatemala morto mentre era sotto la custodia USA. È il secondo caso in meno di un mese : Due bambini morti in meno di un mese al confine con il Messico mentre erano sotto la custodia delle autorità americane. Sono state proprio fonti Usa a comunicare nella serata di ieri, 25 dicembre, la morte di un bimbo di otto anni originario del Guatemala. Il piccolo mostrava “segni di potenziale malattia“, hanno detto le fonti, per questo era stato portato lunedì nell’ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre dove era ...

Reddito cittadinanza - Pino Aprile : “Giorgetti? Almeno è più sincero di Salvini. Moscovici? Un signor nessuno - va ricUSAto” : “Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti dice che il Reddito di cittadinanza “piace all’Italia che a noi non piace”? Io lo trovo perfettamente in linea con quello che la Lega è sempre stata. Giorgetti è soltanto un po’ più sincero di Salvini. La Lega è così ed è sempre stata così”. Sono le parole dello scrittore e giornalista Pino Aprile, intervistato a “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. “Ora la Lega sta cercando maldestramente di ...

USA - meno feste natalizie in ufficio : dopo il #MeToo le aziende temono denunce di molestie : Tutt'altro: l'economia va bene, le aziende sono più ricche, e potrebbero permettersi festini grandiosi. Quel che le trattiene è la paura che possano avvenire incidenti di cui poi la società sarebbe ...

Lo spray al peperoncino è stato USAto a scuola almeno 15 volte in un anno : Due casi in poche ore: in una scuola di Soncino, in provincia di Cremona, e in una di Pavia. Due episodi che appaiono ancora più insensati, dopo che l'uso di uno spray al peperoncino ha causato la ...

USA - creati meno posti del lavoro del previsto : salari deludono : L'economia Usa ha creato meno posti di lavoro del previsto nel mese di novembre. Gli analisti puntavano in media sulla creazione di 190.000 unità di lavoro. La media mensile negli ultimi tre mesi è di +...

Prete americano arrestato nelle Filippine : avrebbe abUSAto di almeno 10 bambini : Padre Kenneth B. Hendricks, settantasettenne di Cincinnati (Ohio), per anni ha vissuto nelle Filippine lavorando come Prete missionario. Martedì è stato arrestato con l'accusa di avere abusato sessualmente di dieci bambini e ora è rinchiuso in un carcere di Manila. Il caso è esploso dopo la denuncia delle presunte vittime.Continua a leggere

Fed meno aggressiva del previsto : paUSA dopo dicembre : ... il governatore della Fed, Jerome Powell mercoledì scorso ha affermato che i tassi sono 'appena al di sotto' del livello neutrale per l'economia, il che significa che non accelerano né rallentano la ...

Lavoro - disoccupazione USA scende meno del previsto : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 1 dicembre. I "claims" sono scesi di 4.000 unità a 231.000 dalle 235.000 unità riviste della settimana precedente, ...