Una rete di micro satelliti circonderà la Terra per portare Internet ovunque

Colosseo - turista americano stacca pezzo di Una parete : Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro, supportati dai colleghi dell'8° Reggimento 'Lazio' e della Compagnia Speciale di Roma, nell'area del complesso ...

Una Vita e Il Segreto Anticipazioni : la puntata di Natale in prima serata su Rete 4 : Confermato stasera 25 dicembre l'appuntamento con il Segreto su Rete 4, seguirà una puntata dell'altra amatissima soap di Canale 5: Una Vita.

Adolf Hitler come il MoVimento 5 Stelle : torna a circolare in rete Una vecchia fake news : A quanto pare le fake news non vanno mai in scadenza (e nemmeno in vacanza durante il periodo natalizio): negli ultimi giorni ha ricominciato a diffondersi sui social una presunta citazione di Adolf Hitler, con l'intento di equiparare il Partito Nazionalsocialista Tedesco al MoVimento 5 Stelle. La citazione è in realtà un 'taglia e cuci' decontestualizzato David Puente, noto debunker che gestisce un blog anti-bufale, ha pubblicato giusto ieri un ...

Una VITA - anticipazioni puntata del 25 dicembre 2018 (su RETE 4) : anticipazioni puntata 600 di Una VITA di martedì 25 dicembre 2018, in onda eccezionalmente su RETE 4 alle 22,25: Dopo avere bevuto il liquore servitole da Carmen, Celia si addormenta e così Castijón ordina alla domestica di preparare la padrona: Carmen inizia a spogliarla. Il giorno dopo, Celia non ricorda nulla di quanto è accaduto… Antoñito discute con il padre in pubblico e cerca il sostegno di Víctor, ma anche quest’ultimo è ...

Beyond Good & Evil 2 : presente Una modalità single player - ma sarà necessario essere sempre connessi alla rete : Ubisoft ha comunicato che per giocare a Beyond Good & Evil 2 sarà necessario dotarsi di una connessione a internet costante, riporta DSOgaming.Quanto meno il gioco offrirà la possibilità di giocare sia in co-op che in solitaria, il che significa che il titolo presenta anche una modalità di gioco in single player. Sembra sicuramente contro-intuitivo che un titolo con una modalità single player richieda la connessione costante alla rete, ma ...

Segreteria Pd : "C'è bisogno di definire un nuovo progetto e Una coalizione aperta" : "Siamo convinti - afferma in una nota - che sia necessario superare con decisione l'attuale situazione politica e che il Pd, con grande umiltà, si debba mettere al servizio della Città per costruire ...

Una rete di bugie – A Case Of You : trama - cast e trailer del film | 20 dicembre : Una rete di bugie – A Case of you è il film che Rai Movie ha scelto per il suo pomeriggio di oggi, 20 dicembre 2018. Andrà in onda dalle 16.00 circa ed è una commedia sentimentale diretta da Kat Coiro e con protagonisti Evan Rachel Wood e Justin Long. Prima di assistere alla visione, scopriamo qualche curiosità sul film Una rete di bugie: trama, cast completo, trailer e come assistere alla visione in streaming.Una rete di bugie – A ...

Rete4 si tiene stretto Il Segreto anche a Natale e a Capodanno. Arriva pure Una Vita : Una Vita Con l’arrivo delle vacanze natalizie, i palinsesti delle reti Mediaset subiranno diverse modifiche e i programmi quotidiani, tra cui anche Beautiful, andranno momentaneamente in pausa. Lo stesso non avverrà però con Il Segreto e Una Vita: le due soap spagnole continueranno infatti la loro programmazione e verranno addirittura trasmesse in prime time su Rete 4 martedì 25 dicembre, il giorno di Natale. Il “regalo” speciale occuperà ...

Volevate Waluigi in Super Smash Bros. Ultimate? Ne avrete Una marea a causa di uno strano glitch : Super Smash Bros. Ultimate, l'ultima fatica del maestro Masahiro Sakurai, è da poco approdato sugli scaffali di tutto il mondo macinando vendite record e gettando in una mischia furibonda tutti i giocatori. Mentre video gameplay e sessioni di gioco si moltiplicano su YouTube, qualcuno si è imbattuto in un curioso glitch di cui ha dato notizia Gamespot.Lo Youtuber Master0fHyrule ha diffuso un video in cui mostra in azione due personaggi di ...

Anpi lancia un'iniziativa per Una rete europea antifascista : Una rete permanente di associazioni e movimenti antifascisti europei, anche in vista delle cruciali elezioni europee del prossimo anno. È l'impegno sottoscritto dall'Anpi e dalle altre associazioni antifasciste europee riunite a Roma al convegno internazionale "Essere antifascisti oggi in Europa", che si è tenuto ieri e oggi.Si sono alternati al microfono i rappresentanti delle maggiori associazioni antifasciste di Germania, ...

Russia - prete sbattè con violenza Una bambina nel fonte battesimale : 'È posseduta' : È una vicenda incredibile, quanto sconcertante al tempo stesso quella avvenuta due anni fa in Russia, dove un sacerdote, Ilia Semiletov, ha scagliato con violenza una bambina che si apprestava a fare il battesimo nel fonte battesimale della parrocchia, sotto gli occhi sconcertati dei genitori e dei parenti della piccola. Secondo quanto riportato dalla stampa russa, pare che nessuno, all'epoca dei fatti, sia comunque intervenuto mentre il parroco ...

Milan-Torino 0-0. Cesare Bumma (Rete 7) : “Un bel Torino. C’è un po’ di rammarico - perché il Toro ha fatto Una grande partita” : Un bel Torino è tornato da Milano con un buon pareggio, conquistato giocando a viso aperto al cospetto di un Milan impegnato nella corsa per l’accesso alla Champions’ League. Chi si aspettava i “diavoli rosso-neri” all’arrembaggio con il Torino sulla difensiva è rimasto deluso: la partita è stata equilibrata, con i granata intenti a fare un calcio propositivo, cercando sempre azioni corali. Abbiamo sentito Cesare ...

Red Ronnie interviene sul caso Sfera Ebbasta dopo la tragedia di Corinaldo scatenando i commenti della rete in Una diretta : dopo i tragici avvenimenti di Corinaldo, Red Ronnie interviene sul caso Sfera Ebbasta ricevendo una valanga di commenti sull'argomento nei quali non mancano le polemiche per quanto accaduto nella serata tra il 7 e l'8 dicembre alla Lanterna Azzurra. Si parte immediatamente con l'ultima reazione dell'artista, che ha deciso di tatuarsi sei stelline sulla fronte per ricordare le vittime della tragedia. Una tragedia per la quale Sfera Ebbasta ...