Sequestro record di cocaina a Modica

Resort turistici di lusso in mano alla mafia - Sequestro record di un miliardo e mezzo agli eredi di Carmelo Patti - ex Valtur - : La 'Cablelettra' divenne una multinazionale con diverse sedi in Italia e nel mondo. Nel '97 ormai ricco acquistò la Valtur entrando così anche nel settore del turismo. Il gruppo dei villaggi vacanze ...

Resort turistici di lusso in mano alla mafia - Sequestro record di un miliardo e mezzo agli eredi di Carmelo Patti (ex Valtur) : Il più imponente sequestro di beni che si ritiene appartenenti alla mafia. È in corso dall'alba di oggi una operazione di sequestro e confisca condotta dalla Direzione investigativa...

Mafia - Sequestro record : un miliardo e mezzo di beni confiscati agli eredi di Carmelo Patti - ex Valtur - : Il più imponente sequestro di beni che si ritiene appartenenti alla Mafia. È in corso dall'alba di oggi una operazione di sequestro e confisca condotta dalla Direzione investigativa antiMafia di ...

Resort turistici di lusso in mano alla mafia - Sequestro record di un miliardo e mezzo di beni agli eredi di Carmelo Patti (ex Valtur) : Il più imponente sequestro di beni che si ritiene appartenenti alla mafia. È in corso dall'alba di oggi una operazione di sequestro e confisca condotta dalla Direzione investigativa...

Resort di lusso in mano alla mafia - Sequestro record di un miliardo e mezzo di beni agli eredi di Carmelo Patti (ex Valtur) : Il più imponente sequestro di beni che si ritiene appartenenti alla mafia. È in corso dall'alba di oggi una operazione di sequestro e confisca condotta dalla Direzione investigativa...

Mafia - Sequestro record agli eredi dell'ex patron Valtur. "Vicini a Messina Denaro" : Blitz della Dia di Palermo contro gli eredi dell'imprenditore Carmelo Patti, originario di Castelvetrano, Trapani, ex proprietario della Valtur , ora in amministrazione straordinaria,, deceduto il 25 ...

GENOVA - 270 KG DI EROINA : Sequestro RECORD/ Ultime notizie - il viaggio in tir poi l'intervento della polizia - IlSussidiario.net : GENOVA, EROINA sequestrata: 270 chilogrammi di droga scoperti in un container al porto proveniente dall'Iran. Maxi blitz della polizia

Droga - Sequestro record al porto di Genova : trovati 270 kg di eroina. La Polizia consegna carico all’estero per nuovi arresti : Centinaia di chili di eroina nascosti all’interno di container nel porto di Genova e provenienti dall’Iran. Li ha scoperti la Polizia, coadiuvata dal personale dell’Agenzia delle Dogane, al termine di una lunga indagine che ha consentito di effettuare il più ingente sequestro di eroina degli ultimi venti anni: 270 chili di sostanza stupefacente. L’indagine, coordinata dalla Dda, è scaturita dallo scambio di informazioni tra la Direzione ...

Sequestro record di eroina in un container al porto di Genova : Genova , askanews, - Un Sequestro di eroina da record. Ben 270 chilogrammi, il carico più importante negli ultimi venti anni. La droga è stata trovata dalla polizia nel porto di Genova.Al termine di ...

Sequestro record di eroina a Genova : Un Sequestro record quello avvenuto al porto di Genova, dove al termine di una complessa attività di indagine, la polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia, ...

270 kg di eroina - Sequestro record al porto di Genova : Un sequestro record quello avvenuto al porto di Genova, dove al termine di una complessa attività di indagine, la polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia, ...