Over the top | Rete 4 Streaming video del film con Sylvester Stallone | oggi | 28 dicembre

Il prossimo crossOver di Arrow - The Flash e Supergirl causerà la morte di uno degli eroi? : Il pubblico ha ancora negli occhi il bel crossover che ha lanciato Kate Kane e ha portato in tv la Lois Lane di Elizabeth Tulloch, ma c'è già chi pensa al prossimo crossover di Arrow, The Flash e Supergirl che potrebbe portare alla morte di uno dei nostri eroi. Crisis è stato lanciato proprio al termine di Elseworlds con un primo trailer e un poster che rimandano al 2019, ma cosa potrebbe succedere? Per molto il crossover di Arrow, The Flash ...

Il mondo di Patty - l’attore Juan Darthés ricOverato in ospedale : il malore dopo le accuse di stupro : dopo le accuse di molestie sessuali da parte di alcune attrici della serie tv per ragazzi Il mondo di Patty, l’attore argentino Juan Darthés è stato ricoverato in ospedale per un malore dovuto all’ansia. Stando alla stampa argentina, fonti vicine all’attore hanno confermato che Darthés non sta bene, ma non è ancora stato rilasciato un comunicato ufficiale: dalle prime informazioni avrebbe però un quadro ipertensivo ...

Brexit - il gOverno inglese nel caos : su Theresa May voto di sfiducia : La Gran Bretagna è in una situazione politica drammatica. C'è infatti un nuovo clamoroso capitolo dello psicodramma della Brexit, la procedura di distacco definitivo del Regno Unito dall'Unione europea a seguito del referendum popolare ...

Crisi sulle Terre Infinite sarà il prossimo crossOver tra Arrow - The Flash e Supergirl : il primo promo conferma il rinnovo delle serie? : La terza e ultima parte di Elseworlds è passata quasi in secondo piano quando The CW ha deciso bene di mandare in onda gli ultimi minuti del crossover annunciando il prossimo "Crisi sulle Terre Infinite". Uno degli eventi fumettistici per eccellenza dell'universo DC conquisterà la prossima stagione televisiva ma confermando anche, indirettamente, una serie di notizie che mettono il pubblico già a proprio agio. Crisi sulle Terre Infinite sarà ...

Arrow 7 incontra Batwoman in Elseworlds : il pubblico promuove il crossOver con The Flash 5 e Supergirl 2 : Continua con successo la maratona di Elseworlds che si concluderà questa sera negli Usa con la terza e ultima parte con The Flash 5. Arrow 7 ha incontrato ieri sera Batwoman e il pubblico non solo ha apprezzato lo scambio di ruoli tra Oliver e Barry ma anche tutto quello che c'è stato intorno a cominciare dall'esordio di Kate Kane. Dopo l'arrivo di Barry e Oliver nella fattoria di Clark Kent e Lois Lane, i due protagonisti, accompagnati da ...

Il crossOver tra Arrow 7 - The Flash 5 e Supergirl 4 parte da The Monitor e le rivelazioni di Clark Kent : Il crossover tra Arrow 7, The Flash 5 e Supergirl 4 ha ufficialmente preso il via poche ore fa negli Usa per la gioia del pubblico americano che vedrà la seconda parte questa sera e la terza già domani salutando poi le tre serie fino a gennaio 2019 per la lunga pausa natalizia. I punti di forza del crossover rimangono quelli delle singole serie ovvero l'azione ma anche le risate e i villain a cominciare proprio da Monitor che entra subito in ...

CrossOver tra Young Sheldon e The Big Bang Theory - Jim Parsons e Iain Armitage regalano nostalgia ed emozioni (video) : Il commovente Crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory si tinge di nostalgia e consapevolezza che la longeva comedy sta davvero giungendo al termine. L'incontro tra le due serie non è solo l'occasione per vedere, seppur brevemente, Iain Armitage e Jim Parsons interagire, ma segna anche un punto di svolta - è il finale di metà stagione di The Big Bang Theory. Per Sheldon Cooper non è certamente un periodo roseo. Il fallimento della ...

Starbreeze ad un passo dalla bancarotta a causa del flop di Overkill's The Walking Dead : Starbreeze sta lottando disperatamente per rimanere a galla senza essere costretta a dichiarare la bancarotta, infatti dopo il recente flop di Overkill's The Walking Dead, la compagnia ha dovuto far fronte a sostanziosi buchi di bilancio.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, contemporaneamente a questa notizia, il CEO della compagnia Bo Andersson ha dato le sue dimissioni, è stato comunque assicurato che gli stipendi dei dipendenti ...

Pubblicata la trama di Elseworlds : la sinossi degli episodi di Arrow 7 - The Flash 5 e Supergirl 4 nel crossOver : Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa delle tre serate che, almeno negli Usa, regaleranno al pubblico Elseworlds ovvero il crossover di Arrow 7, Supergirl 4 e The Flash 5. Il 9, 10 e 11 dicembre su The Cw andranno in onda i tre episodi che compongono il crossover e che lanceranno la nuova eroina delle serie tv e dell'Arrowverse ovvero Kate Kane, Batwoman. In queste ore la rete ha pubblicato la trama di Elseworlds a partire da ...

Young Sheldon e The Big Bang Theory si incontrano - primi dettagli sul crossOver con un ritorno nel cast : La CBS ha svelato i primi dettagli sul crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory. Il network americano ha infatti rilasciato la trama dell'episodio 12x06 della longeva comedy, dove si può dedurre che il personaggio di Jim Parsons incontrerà il suo piccolo alter ego, interpretato da Iain Armitage. E non solo. Dalle informazioni si legge anche un gradito ritorno nel cast di The Big Bang Theory, che sicuramente piacerà a molti. Ecco ...