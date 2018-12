Non rispettato protocollo antirazzismo

De Falco (M5S) Non vota la manovra : 'Governo Non ha rispettato Costituzione e Parlamento' : Intervistato dall'Huffingtonpost, il capofila dei dissidenti del Movimento 5 Stelle, il senatore Gregorio De Falco, ha motivato il suo parere contrario alla votazione della manovra economica, stigmatizzando l'anticostituzionalità sia del metodo che del modo con cui essa è arrivata al Senato. Nel corso dell'intervista, il dissidente grillino ha inoltre esortato il M5S a non appiattirsi sulle idee propugnate dalla Lega sul tema dell'immigrazione, ...

Calciopoli - Vialli duro contro Moggi e la Juventus : “Non hanno rispettato le regole” : Gianluca Vialli ha parlato della Juventus e di Luciano Moggi, tornando sul caso Calciopoli che ha scosso il mondo del calcio Gianluca Vialli ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della sera, nella quale ha svelato la propria lotta contro un cancro che lo tormenta da diverso tempo. L’ex calciatore della Juventus, è stato interpellato anche in merito alla pagina più oscura della storia del club bianconero, quella relativa a ...

Di Maio alla Lega : “C’è un contratto va rispettato. Se qualcuno Non crede in quello che facciamo è un rischio” : “Abbiamo firmato un contratto di governo che va rispettato da entrambi i contraenti”. Luigi Di Maio ricorda alla Lega di aver siglato un patto. E lo fa nel giorno in cui l’alleato di governo ha messo a rischio i rapporti di forza all’interno della maggioranza. Forse come mai prima d’ora. Due i fronti aperti dal Carroccio nei confronti del M5s: entrambi citati da Di Maio. Che in un’intervista al Corriere della ...