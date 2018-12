Il problema non è la Nutella di Salvini

La disinformazione non è un problema scientifico - ma sociale : Chi si comporta in questo modo mette in pericolo tutti noi e dovrebbe essere preso in carico non dalla scienza, ma dalla magistratura. ,

Piegati alcuni iPad Pro 2018 : per Apple non è un problema : alcuni iPad Pro 2018 sembrano presentare una leggera piegatura dello chassic in alluminio, che Apple però non considera un difetto che faccia scattare la sostituzione automatica dell'unità. Stando a quanto riportato da 'The Verge', l'azienda californiana considererebbe la piegatura come il risultato collaterale del processo di produzione del device, che con il passare del tempo non dovrebbe peggiorare, o procurare problemi al corretto ...

F1 - Max Verstappen : “L’addio di Ricciardo? Non l’ho capito ma non è un mio problema. Io non temo nessuno” : Max Verstappen è senza se e senza tra gli osservati speciali del prossimo Mondiale 2019 di Formula Uno. L’alfiere della Red Bull che quest’anno si aggiudicato i GP in Austria e in Messico è atteso ad una stagione dove dovrà dimostrare di essere degno dell’iride. Certo, questo dipenderà dalle qualità della Red Bull che disporrà del nuovo propulsore Honda. Pertanto le incognite non mancano su quello che potrà ...

Domenica In - Alessia Macari dopo le polemiche con Mara Venier : problema di salute - perché non la vediamo in tv : L'avventura a Domenica In , al Cruciverbone di Mara Venier , per Alessia Macari non è andata bene. Sostituita a sorpresa, la Ciociara lanciata da Paolo Bonolis ad Avanti un altro non ha rinunciato a ...

Decreto sicurezza - il vero problema del nostro tempo è la diseguaglianza sociale. E Salvini non è la soluzione : Sono i più prestigiosi istituti di ricerca a descrivere la condizione nella quale siamo immersi. La stessa, puntualmente fotografata dall’ultimo Rapporto del Censis, quella di una comunità incattivita e paralizzata dalla paura, pronta “a un funambolico camminare sul ciglio di un fossato che mai prima d’ora si era visto da così vicino”. Siamo incapsulati nella paura, irriducibilmente convinti che nel “diverso” sia nascosto il nemico da ...

Sinn - dalla sua propria voce : non è possibile che l'Italia risolva il proprio problema nell'euro. - : ... che la moneta unica è un progetto fallimentare ed irrimediabile fa ancora un po' effetto Hans Werner Sinn, membro del centro studi CesIFO, Membro delle Accademie della Scienza di Baviera e della ...

Atletico-Juve - Nedved : 'La più forte ma non c'è problema' : Così Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus , commenta ai microfoni di Sky Sport, il sorteggio degli ottavi di finale di Champions contro l' Atletico Madrid . 'Serie A poco allenante? In Europa ...

JANE ALEXANDER / Il problema all'occhio non migliora : 'Il mio umore si adegua al dolore' : Non migliora il problema all'occhio per JANE ALEXANDER, come lei conferma in un recente post su Instagram: le sue parole.

Caos Milan - i motivi delle debacle rossonera : il vero problema non è Higuain : Nella serata di ieri è andata in scena la giornata di Europa League, due le squadre italiane in campo: la Lazio ed il Milan. I biancocelesti nonostante la sconfitta hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale, discorso diverso per gli uomini di Gattuso, il ko è costato l’eliminazione. Brutta prestazione della squadra rossonera, il Milan sembrava in controllo fino al 60′, poi una disattenzione ha portato al vantaggio dei ...

La7 - la diretta è diventata un problema. Gruber e Floris non sono più sul pezzo : La7, abbiamo un problema. Un problema un tempo impercettibile, ma che ora si è trasformato in un vero e proprio macigno. Come una palla di neve in discesa, che rotola, rotola, rotola, fino a diventare un ammasso gigante.L’ammasso in questione si chiama ‘registrazione’, pratica che la rete di Andrea Salerno sta attuando da diversi mesi. Come spesso accade però, il problema è l’esagerazione. Sì perché La7 registra tanto, registra spesso e, ...

Manovra - Tajani : "Non risolve problema numero uno - il lavoro" : La Manovra economica del governo Conte 'non risolve' il problema numero uno degli italiani, 'il lavoro', attacca a margine dei lavori della plenaria a Strasburgo il presidente del Parlamento Europeo ...

Grancio : operazioni spot non risolvono problema assenza centri accoglienza : Roma – “Le operazioni spot servono solo a consentire la consueta passerella del Ministro dell’Interno, ma non risolvono la grave carenza a Roma di spazi di prima accoglienza per le persone in stato di disagio sociale. Gia’ in queste ore decine di persone vagano nella stessa zona alla ricerca di ulteriori luoghi abbandonati dalle proprieta’ assenteiste e sui quali il Comune non interviene tempestivamente per impedire ...

Il caos della Brexit non e' solo un problema del Regno Unito : ... il caos della Brexit, un divorzio mal riuscito tra Londra e Bruxelles, è l'ultima cosa che serve all'economia mondiale, ora che la Germania e il Giappone segnano il passo e la Cina, vedi gli ultimi ...