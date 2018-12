I morti del 2018

Nuova allerta Tsunami in Indonesia per l’eruzione del vulcano Krakatau : già 400 i morti : L'agenzia Indonesiana per la gestione dei disastri ha innalzato il livello di allerta da 2 a 3 sui quattro della scala di rischio per un nuovo possibile maremoto dopo quello di sabato 22 dicembre, dal momento che l'attività del vulcano Anak Krakatau non accenna a diminuire. Già più di 400 i morti: "Rischiamo una crisi sanitaria".Continua a leggere

morti per il calcio : tutti i tifosi vittime della violenza attorno a una partita : Daniele Belardinelli, è solo l'ultimo vittima di incidenti e scontri durante una partita di calcio. Prima di lui altri hanno perso la vita in situazioni legate a partite di calcio. Una rassegna di ...

Tsunami Indonesia - il bilancio delle vittime si aggrava ancora : 429 morti - 1485 feriti e 16mila sfollati : Intanto si sono tenuti i funerali dei membri della pop band "Seventeen" travolti dall'onda anomala: avevano fatto il giro del mondo le drammatiche immagini dell'acqua che si abbatte sul concerto del ...

Pechino. Esplosione in laboratorio dell’Università Jiaotong : morti tre studenti : Tragedia in Cina. Tre studenti sono rimasti uccisi nell’Esplosione in un laboratorio dell’Università Jiaotong di Pechino. I vigili del fuoco

Cina : esplosione in laboratorio dell’università di Pechino - morti 3 studenti : Tre studenti sono morti a causa di un’esplosione verificatasi in un laboratorio dell’Università Jiaotong di Pechino: lo hanno reso noto i vigili del fuoco della capitale cinese spiegando che la detonazione si è verificata intorno alle 0830 locali (le 02:30 in Italia) mentre studenti di ingegneria ambientale stavano conducendo un esperimento sul trattamento delle acque di scolo. L'articolo Cina: esplosione in laboratorio ...

Libia - attacco kamikaze nella sede del ministero degli Esteri : tre morti : Secondo alcuni testimoni, l’esplosione è stata accompagnata anche da colpi d’arma da fuoco. Una densa colonna di fumo si sprigiona dall’edificio principale del ministero

TSUNAMI IN INDONESIA - FURIA DEL VULCANO KRAKATOA : 280 morti/ Video ultime notizie : rischio nuove onde anomale : TSUNAMI in INDONESIA dopo eruzione del VULCANO KRAKATOA: oltre 281 MORTI e mille feriti, allerta massima. Estratto bimbo vivo da macerie dopo 12 ore

Tsunami Indonesia - si aggrava il bilancio delle vittime : i morti sono almeno 373 [FOTO] : 1/109 AFP/LaPresse ...

Le morti shock nelle serie tv del 2018 - da The 100 e I Medici a The Walking Dead e House of Cards : L'anno appena trascorso ha lasciato dietro alcune tra le morti shock nelle serie tv del 2018. Addii sconvolgenti che nessuno si aspettava, ma anche personaggi che sono improvvisamente spariti senza una spiegazione logica. In questi dodici mesi abbiamo assistito a tutto. Perciò ecco una lista delle morti più scioccanti nelle serie tv del 2018. Monty e Harper (The 100) Nello show distopico della CW nessuno è al sicuro. Ogni personaggio è al ...

Tsunami in Indonesia : 281 morti - oltre mille feriti. Nessuna allerta prima del disastro : All'origine della sciagura l'onda provocata da frane sottomarine innescate dall'eruzione del vulcano Krakatoa. E si teme che i numeri delle vittime siano destinati ad aumentare. Centinaia gli edifici distrutti.Continua a leggere

Tsunami in Indonesia - oltre 281 morti | Nessuna allerta prima del disastro : Immediata è arrivata la solidarietà del mondo nei confronti dell'Indonesia. Il Papa ha lanciato un appello affinché "non manchi a questi fratelli e sorelle la nostra solidarietà e il sostegno della ...

Indonesia - tsunami dopo eruzione del Krakatoa : oltre 222 morti e 850 feriti : Un'onda alta fino a tre metri, arrivata inaspettatamente nel buio e senza nessun terremoto prima che la potesse far temere, ha devastato venerdì notte un tratto di costa occidentale...

Tsunami in Indonesia dopo l'eruzione del vulcano Krakatoa : 222 morti e 843 feriti e 28 dispersi. Non ci sono stranieri tra le vittime : Tsunami in Indonesia, catastrofe nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l'Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami. Sale a...