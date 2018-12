calcioweb.eu

: #Ferrero: 'vittoria contro la Juve? Mi faccio i capelli come #Nainggolan' - CalcioWeb : #Ferrero: 'vittoria contro la Juve? Mi faccio i capelli come #Nainggolan' - addictvedjuve : Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria, ha detto che in caso di vittoria contro di noi si farà i capelli co… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, in campontus e Sampdoria ad aprire la giornata. Il presidente della Samp, Massimo, parlando ai microfoni di Rai Radio 1 Sport ha toccato vari argomenti e fatto una promessa clamorosa e sul dissequestro dei beni: “Per me è una vittoria parziale, adesso aspetto i dispositivi contenenti le motivazioni. Sono state fatte delle indagini, i giornalisti indagavano su un attico che in realtà era un piano terra. Mi è dispiaciuto soprattutto per la mia signora. Non ho alcuna intenzione di vendere la Sampdoria, ho invece deciso di convocare un CdA completamente nuovo per lanciare un segnale, per far vedere che la Samp è la mia vita ed io voglio rilanciarla”.“Il calcio è spettacolo e si deve andare avanti anche di fronte alle tragedie. Non possiamo far vincere i facinorosi, loro andrebbero solo ...