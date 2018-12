Cardi B | quando manca l’intimità e si torna a letto con l’ex

Rincorsa - 'cucchiaio' - gol : I Cardi - quando lo scavetto è una specialità : Rincorsa , scavetto , portiere che si tuffa a sinistra e palla che entra in porta a centro rete in maniera dolcissima: un 'cucchiaio' da tre punti quello realizzato da Mauro Icardi nel match di San Siro ...

I Cardi dopo Inter-Udinese sul rinnovo : 'Rinnovo? Wanda e la società mi diranno se - dove e quando firmare' : Lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato da capitano: " dopo la partita di martedì, dove vamo dare un segnale e lo abbiamo fatto - ha spiegato - siamo rammaricati per quanto successo in ...

Inter - I Cardi : 'Rinnovo? Firmerò quando me lo dicono. Ecco perché ho fatto il cucchiaio' : Mauro Icardi , attaccante e capitano dell' Inter , ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sull'Udinese: ' Volevamo dare un segnale dopo la partita di martedì, ci dispiace per l'eliminazione . In campionato siamo ancora lì, possiamo raggiungere le squadre che ci sono ...

Né ICardi - né Ronaldo quando conta c'è la testa di Mario : ... che come Ronaldo non gioca in nazionale, lui per sempre, CR7 tornerà quando conterà, ed è forse l'unico dei croati vice campioni del mondo a giocare come e meglio che in Russia, basta guardare ...