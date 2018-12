Pallavolo – Serie A1 Femminile : il ruggito della Millenium Brescia - le Leonesse stendono l’Imoco 3-2 : Le Leonesse si fanno un meraviglioso regalo di Natale battendo in rimonta 17-19 al 5° la scudettata Imoco davanti ai suoi 5000 spettatori La Banca Valsabbina Millenium centra un’impresa storica, quasi insperata alla vigilia. Nella dodicesima giornata della Samsung Volleu Cup la formazione Bresciana supera in trasferta, di fronte gli oltre 5000 mila spettatori del PalaVerde di Villorba, l’Imoco Conegliano campione in carica, per ...

Oroscopo di domani 28 dicembre : chiude bene la settimana per il Leone - 'torelli' in stallo : L'Oroscopo di domani 28 dicembre 2018 riapre queste nuove predizioni astrologiche partendo da un transito astrale molto importante in campo sentimentale. Curiosi di sapere di cosa si tratta e cosa ci riserverà l'amore con il lavoro questo venerdì? Parliamo senz'altro del cambio di settore della Luna, pronta a passare dal comparto della Vergine a quello della Bilancia. Diciamo pure che per tanti di noi amanti la buona Astrologia, ogni nuovo ...

Oroscopo della prima settimana del 2019 (1-6 gennaio) : 7 giorni positivi per Toro e Leone : La prima settimana del nuovo anno si apre alla grande per i nati sotto il segno di Leone e Toro. Piccoli problemi di cuore si prevedono per i segni di Ariete e Capricorno. Sette giorni estremamente positivi attendono, invece, Sagittario e Acquario. Le previsioni astrali, complice la propizia congiunzione astrale del satellite Luna con il pianeta Venere, regalerà un fine settimana di grande felicità ai segni di acqua (Scorpione e Cancro). I segni ...

Volley – Le Leonesse della Millenium Brescia in trasferta nella tana dell’Imoco : S. Stefano in trasferta con le Leonesse: alle 17 al PalaVerde nella tana dell’Imoco. Oggi trasferta proibitiva per le Leonesse di coach Mazzola in casa delle Pantere venete. Al PalaVerde alle 17 (diretta LVF TV) la Banca Valsabbina sfida per la prima volta nella sua storia l’Imoco Conegliano La vittoria in rimonta nell’ultimo turno di campionato contro la Reale Mutua Fenera Chieri ha portato fiducia alla Banca Valsabbina ...

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso - Natale insieme/ Foto di famiglia : il Leone di Cellino San Marco ha ceduto : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, Foto Natale in famiglia. La showgirl pubblica una Foto con i figli, Romina Power invece si sfoga sui social

Festeggia il Capodanno al Ristorante Il GaLeone! Vivrai una serata unica e ricca di sorprese : Anche quest'anno il Galeone ha preparato un menù speciale per Festeggiare con te l'arrivo del Nuovo Anno. Il Ristorante è situato all'interno della struttura del Tennis Club Sanremo, in Corso Matuzia, ...

Festeggia il Capodanno al Ristorante Il GaLeone! Vivrai una serata unica e ricca di sorprese : Anche quest'anno il Galeone ha preparato un menù speciale per Festeggiare con te l'arrivo del Nuovo Anno. Il Ristorante è situato all'interno della struttura del Tennis Club Sanremo, in Corso Matuzia, ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi 26 dicembre 2018 : anno impegnativo per il Leone - e per il Toro? : OROSCOPO PAOLO Fox Previsioni oggi 26 dicembre 2018: Gemelli libertà d'azione, Capricorno voglia di fare e tutti gli altri segni zodiacali?

Oroscopo 28 dicembre : Leone indaffarato - Acquario in allerta : Il venerdì seguirà la normale linea tracciata dalla giornata precedente per i segni zodiacali, soprattutto per quanto riguarda il Leone, particolarmente impegnato nel lavoro, e per i Gemelli che dovranno cercare di dare parecchio slancio alla situazione lavorativa un po' statica. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'equilibrio finanziario è ancora tutto da rivedere, ma già sta subendo delle trasformazioni positive grazie all'influenza ...

Oroscopo di gennaio : Leone 'travolto' dalla passione : Un nuovo anno scintillante e ricco d'amore inizia per il Leone, il re della quinta casa astrologica. Quali buone notizie elargisce l'Oroscopo di gennaio per il re dello Zodiaco? Come andrà la sfera sentimentale e quella professionale? Il Leone sta rimontando dopo un periodo di difficoltà e confusione. L'amore torna a riscaldare i cuori e la complicità farà da padrone in questo inizio anno, tutto da vivere. I primi mesi dell'anno promettono bene ...

Oroscopo di domani 25 dicembre con stelline : buone feste natalizie per Toro e Leone : L'Oroscopo di domani 25 dicembre 2018 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni zodiacali di martedì. Ansiosi di sapere come saranno le stelle il giorno di Natale? A godere del favorevole appoggio da parte dell'Astrologia, specialmente nei rapporti affettivi e interpersonali in generale, solo due segni, ovviamente prescelti tra i sei sotto analisi in questa sede. Nello specifico andremo a trattare i soli simboli astrali ...

Previsioni zodiacali 24 dicembre : nervi tesi in amore per Gemelli - Leone e Bilancia : Arriva il giorno della vigilia di Natale per tutti e dodici segni zodiacali. Come cambieranno le Previsioni delle stelle e dei pianeti in questa importante giornata? Scopriamolo leggendo le Previsioni e oroscopo del 24 dicembre 2018. Ariete: in amore giornata che comporterà qualche dubbio di troppo, fortunatamente già dalla sera la situazione con la persona amata andrà a migliorare. A livello lavorativo potrebbero arrivare alcuni pensieri di ...

Classifica Oroscopo 2019 : Leone sul podio - Pesci tra gli ultimi posti : Nel 2019 troviamo Giove in Sagittario sino a dicembre e Saturno in Capricorno per l'intero anno. Urano sarà in Ariete sino al 5 marzo per poi spostarsi in pianta stabile nel segno del Toro e Marte che viaggerà dal segno dell'Ariete sino a quello dello Scorpione. Questi i transiti più determinanti del nuovo anno a cui, di volta in volta, si aggiungeranno le influenze dei pianeti veloci, ma non meno importanti, di Luna e Sole. I segni sono ...

Oroscopo 24 dicembre : Leone solitario - Luna in opposizione per Vergine : La vigilia di Natale si prospetta avvincente per tanti segni zodiacali come Bilancia e Capricorno. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per lunedì 24 dicembre che vedono il Leone solitario e la Luna in opposizione al segno della Vergine. Da Ariete a Vergine Ariete: avete da poco iniziato un nuovo lavoro o avete preso decisioni importanti, come separarvi dal vostro partner. Avete la sensazione di dover ripartire da zero, ma nonostante ciò ...