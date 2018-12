Iea | la domanda di carbone resterà stabile | trainata dall’Asia

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 dicembre 2018) L’aumento delladiin India e nel Sudest asiatico compensa il calo in Europa e nel Nord America. Lo rivela il rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea, organismo dell’Ocse), “Coal 2018”. “Mentre laglobale disembra puntare verso una crescita per il secondo anno consecutivo nel 2018 – si legge nel rapporto -, si prevede che rimanganei prossimi cinque anni, poiché il calo in Europa e Nord America sarà compensato da una forte crescita in India e Sudest asiatico”.Questo avverrà nonostante la percentuale delnel mix energetico globale scenderà dal 27% del 2017 al 25% del 2023, a causa di “politiche per la qualità dell’aria e il clima, campagne di disinvestimento, annunci di chiusura di centrali, costi in calo delle rinnovabili e forniture abbondanti di ...