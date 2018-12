Hyundai - Per aprire e avviare l' auto basterà l' impronta digitale

Auto - Hyundai e Kia dal futuro : pannelli solari per ricaricare le batterie dell’auto [GALLERY] : 1/5 ...

Rally - che colpo della Hyundai Motorsport : ufficiale l'ingaggio per due anni di Sébastien Loeb : Il pilota francese, nove volte campione del mondo, ha firmato un contratto biennale con la Hyundai Motorsport: esordirà nel Rally di Montecarlo Una notizia clamorosa che scuote il mondo del Rally, Sébastien Loeb è un nuovo pilota della Hyundai Motorsport. Il francese ha firmato un contratto biennale con il nuovo team, facendo il suo esordio nel Mondiale 2019 WRC in occasione del Rally di Montecarlo.

Rally - per Loeb sei gare in Hyundai nel 2019 : ... ' Quella vittoria mi ha fatto di nuovo scattare la scintilla e il desiderio di continuare a correre al top ' ha sostenuto il nove volte campione del mondo. Secondo Michael Nandan, team principal ...

Hyundai Motor Group - la vision per il futuro immagina una società a idrogeno : La ‘FCEV vision 2030’ mostra l’impegno di Hyundai Motor Group per accelerare lo sviluppo di una società a idrogeno grazie...

Da Hyundai una 'Vision 2030' per la 'società a idrogeno' : ... ed esplorerà nuove opportunità di business nella fornitura dei sistemi fuel cell sviluppati in house ad altre realtà del mondo dei trasporti, come altri produttori di automobili, ma anche droni, ...

Hyundai - Svelato il piano per l'idrogeno Fcev Vision 2030 : La Hyundai ha presentato il suo nuovo piano per la diffusione delle tecnologie propulsive fuel cell. La nuova strategia Fcev Vision 2030 punta a favorire l'impiego dell'idrogeno a livello globale, estendendo l'utilizzo delle celle a combustibile anche oltre al settore dei trasporti.Mezzo milione di Fcev all'anno. Il gruppo coreano esplorerà nuovi settori, proponendosi come fornitore di sistemi fuel cell non solo ad altri costruttori di ...

Hyundai Italia : festa per Tarquini - campione WTCR 2018 : Il 18 novembre a Macao Gabriele Tarquini ha conquistato il titolo di campione del mondo WTCR con la Hyundai i30 N TCR del BRC Racing Team e il 23 novembre Hyundai Italia ha organizzato un incontro davvero speciale presso la sede di Milano con il neo-campione abruzzese, che da qualche settimana è diventato anche il

Hyundai Palisade - La Suv-ammiraglia per il mercato Usa : Quest'ultima adotta il sistema HTRAC con torque vectoring e differenziale autobloccante elettronico, mentre le modalità di guida sono Normal, Sport e Snow. Bambini al sicuro. Trattandosi di un nuovo ...

Hyundai Experience : il 10 e 11 novembre in pista con la Nuova i30N : Appuntamento alla Hyundai Experience, il 10 e 11 novembre, sul circuito di Vairano (PV) per festeggiare i 10 anni di Hyundai Italia e la gamma completamente rinnovata del brand: un'occasione per vivere un'emozione unica a bordo della Nuova i30 N, la prima Hyundai di serie ad alte prestazioni, nata sotto il brand "N" e ispirata

Gruppo Hyundai - Pannelli solari per ricaricare le future elettrificate : Hyundai e Kia hanno annunciato i piani per introdurre la tecnologia di ricarica solare sui veicoli del Gruppo. I Pannelli solari che generano energia elettrica saranno incorporati nel tetto o nel cofano dei veicoli e supporteranno veicoli a combustione interna, ibridi ed elettrici con maggiore energia elettrica, aumentando l'efficienza e l'autonomia. La tecnologia di ricarica solare è stata sviluppata per supportare la principale fonte di ...

Hyundai N - arriva la supersportiva : Hyundai i30 N fa incetta di consensi, tanto da registrare volumi di vendita tre volte superiori alle previsioni del marchio. Una gamma di sportive che ha segnato, a Parigi, l'arrivo della i30 Fastback ...

