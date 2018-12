Gravina | «Se una squadra lascia il campo non rispetta le norme»

Sospensione Campionato Serie A - Il presidente Gravina svela : 'sabato si giocherà! È una risposta alla violenza' : Dobbiamo dare una risposta tangibile a chi pensa che attraverso alcuni comportamenti si possa alterare il nostro mondo. Questa è una risposta netta e forte. Sabato in Serie A si gioca, ho parlato un ...

Gravina sul caso Entella : “Ci sarà una riflessione politica” : ”Siamo in attesa della decisione del Tar di domani”. Il presidente della Figc Gabriele Gravina spiega quali saranno le prossime mosse a proposito del caso Entella e della possibilità di modificare il campionato di Serie B in corso: ”Non appena avremmo a disposizione queste decisioni si farà una riflessione politica. Bisognerà capire se in un momento così avanzato si potrà procedere a una modifica dei campionati. Ci sarà ...