Gazzetta | «Mazzoleni avrebbe dovuto usare buon senso con Koulibaly»

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Il commento Alessandro De Calò analizza Inter-Napoli sulladello Sport. Più che della partita, ovviamente, si parla del contesto: «Triste veder finire tra spinte, calcioni e dita negli occhi una partita così. Spintoni in campo, e fuori, qualche incidente tra tifosi. Peccato. A San Siro si giocava per il campionato, uno scontro diretto tra seconda e terza della classe nel giorno in cui bisognava approfittare della frenata della Juve a Bergamo. Si giocava nel nostro primo Boxing Day, sulla scia della scuola anglosassone. Una bella storia. San Siro quasi pieno, famiglie con bambini per respirare aria di festa, attorno al pallone, nella coda del Natale».Eppure: «Non si capisce però, in questo clima, cosa c’entravano i buuu e gli ululati rivolti ai napoletani e in particolare ada una parte dello stadio. Per tre volte, come ha testimoniato alla fine Carlo Ancelotti, il ...