Etna | notte tranquilla sul vulcano | solo scosse lievi

Etna - nuove scosse nella notte : la più forte di magnitudo 2.7. Sono 370 gli sfollati - “ospitati in alberghi e palestre” : Anche questa notte la terra ha tremato a Catania per via dell’attività dell’Etna, dopo il sisma tra Natale e Santo Stefano che ha causato danni e feriti in tutta la provincia. Gli strumenti dell’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) hanno infatti registrato una decina di scosse, tutte di bassa intensità: la più forte nella zona di Adrano, di magnitudo 2.7 alle 7.15 del mattino, a una profondità di 4,4 chilometri. ...

Etna - terremoto Catania : oltre 600 sfollati ed evacuazioni nella notte - centinaia di persone hanno scelto di dormire in auto : Prima notte trascorsa lontano dalle proprie case per oltre 600 persone nel Catanese, a causa del terremoto magnitudo 4.9 delle 03:19 del 26 novembre: centinaia di persone hanno preferito dormire in auto, nei pressi della propria abitazione, per paura di altre scosse. La notte è stata relativamente tranquilla. Sono stati registrati diversi eventi ma tutti di bassa intensità. Prosegue anche l’eruzione dell’Etna con la presenza di ...

Etna - sopralluogo in elicottero dei vulcanologi : da stanotte altre 25 scosse - prosegue l’attività stromboliana : Dopo la forte scossa di magnitudo 4.9 con epicentro nella zona di Viagrande (Ct) alle ore 3.19, che ha provocato crolli, danni e feriti, nel Catanese sono state 25 le scosse di terremoto, fino alle 19, nella zona che va da Milo a Zafferana Etnea, da Sant’Alfio a Ragalna. La magnitudo massima è stata di 3.0 a Sant’Alfio alle 14.14. Intanto, alle 18.48 una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata al largo delle ...

Etna - terremoto di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte : crollano case - 10 feriti - gente in strada : Dal 24 dicembre, da quando è cominciata l'eruzione del vulcano, sono state registrate dall'Ingv 73 scosse nel Catanese. I danni maggiori danni a Fleri. Chiuso tratto A18 Catania-Messina. Arrivato il capo Dipartimento della Protezione civile Borrelli. Attesi aiuti, uomini e...

L'Etna fa paura - terremoto nella notte a Catania : 4 - 8 gradi - 10 feriti : Molta paura, danni e dieci feriti non gravi per un terremoto magnitudo 4.8 stanotte a nord di Catania legato all' attività delL'Etna. Il sisma alle 3:19 con ipocentro a solo 1 km di profondità ed epicentro vicino Viagrande.Diversi i crolli in abitazioni. A Santa Venerina caduta la statua del campanile di una chiesa. Chiuso per lesioni sospette un tratto dell'A18. Il prefetto fa aprire scuole e palestre comunali per accogliere le ...

