Due gare a porte chiuse per l’Inter più un’altra con la Curva Nord chiusa

Serie A - Inter : Due gare a porte chiuse. Due giornate a Koulibaly e Insigne : Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea ha reso note le sanzioni relative al 18° turno di Serie A. Stangata per l'Inter: i nerazzurri dovranno disputare due gare a porte chiuse e una terza con ...

Empoli - Iachini non si fida : 'Ci attendono Due gare difficili' : Dopo la Fiorentina e la Sampdoria, continua il tour de force dell'Empoli, che deve affrontare a Santo Stefano il Torino in trasferta e poi l'Inter al Castellani, sabato prossimo. Beppe Iachini ha già ...

Milan - nessun confronto tra Gattuso e la società : decisive le prossime Due gare : Nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, costata al Milan il quarto posto in classifica, non c’è stato alcun confronto tra la società e Rino Gattuso. Al termine del match il tecnico si è prestato ai microfoni dei giornalisti e alla conferenza per poi lasciare lo stadio, cosa che Leonardo e Maldini avevano già fatto. Ciò ovviamente non significa che è tutto tranquillo e che il credito di Gattuso sia infinito: infatti, a decidere ...

Milan - Gattuso si gioca il futuro : prossime Due gare decisive : 180 MINUTI DECISIVI - Il calcio è quello sport di gruppo dove alla fine a pagare è sempre l'allenatore. Che, nel caso di Gattuso, ha sulla coscienza diversi momenti negativi: dalla totale bulimia di ...

Pallavolo - partite natalizie per la Top Volley : in vendita i biglietti per le Due gare : Biglietteria al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina: sabato 22 dalle 15 alle 17. Domenica 23 dalle 10 alle 12 e dalle 15 fino all'inizio di Latina - Padova - mercoledì 26 dicembre , ore 18, ...

Bob - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : Due gare per il 4 - tra le donne favorita Elana Meyers Taylor : Seconda tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob: dopo l’esordio in Lettonia, sul budello di Sigulda, ci si sposta in Germania, su un catino tradizionale come quello di Winterberg. Programma particolare che prevede sabato il bob a 2 femminile e il 4, che poi doppierà la domenica. Non sarà impegnato dunque il 2 al maschile che ha visto due prove in terra baltica. C’è dunque l’esordio per il 4 che vedrà comunque i ...

Pd : renziani con Martina - verso sfida a Due con Zingaretti/Adnkronos - 3 - : Nè da candidato: "Io sono fuori, quello è il giorno della marmotta, è andato, è stata una pagina bellissima ma quello che mi fa fare politica è il futuro, non il passato: con tutto l'affetto per il ...

Qualificazioni Euro 2020 - le prime Due gare dell’Italia si giocheranno ad Udine e Parma : Qualificazioni Euro 2020, il 23 e il 26 marzo inizierà la cavalcata della Nazionale italiana di Mancini verso gli Europei Saranno lo stadio Friuli di Udine e lo stadio Ennio Tardini di Parma ad ospitare le prime due partite dell’Italia nelle Qualificazioni degli Europei 2020 contro Finlandia e Liechtenstein, in programma rispettivamente il 23 e il 26 marzo alle ore 20.45. Il percorso degli azzurri inizierà quindi da Udine, ...

Skicross – Non si gareggia ad Arosa e Montafon : cancellate altre Due tappe : Skicross, cancellate altre due tappe: ad Arosa e Montafon non si gareggia, si comincia il 20 dicembre a San Candido Il clima continua a condizionare il calendario della Coppa del mondo di Skicross. Dopo la cancellazione della tappa inaugurale in Val Thorens, inizialmente programmata dal 6 all’8 dicembre, la FIS è stata costretta ad annullare altri due appuntamenti, quello di Arosa, in Svizzera, che era fissato pochi giorni dopo, ...

Manchester City - Aguero fuori Due gare : Manchester - L'attaccante del Manchester City Sergio Aguero potrebbe restare fuori per le prossime partite dei campioni d'Inghilterra a causa di un infortunio muscolare . A rivelarlo è lo stesso ...