Dal 2019 con fatturazione elettronica meno evasione e più competitività

Upas : trame Dall'1 al 4 Gennaio 2019 - Alberto vuole vendetta : Continuano gli episodi della celebre e amatissima soap partenopea “un Posto al sole”. Il nuovo anno si aprirà con una serie di novità e colpi di scena. Durante la prima settimana del 2019 giungerà a temine la vicenda che attirato più di tutte l’attenzione, l’omicidio di Veronica Viscardi. Dopo la confessione di Vera, Alberto Palladini passerà al centro della scena. Il giovane avvocato arrabbiato per la sua ingiusta e prolungata reclusione in ...

Un nuovo album di Lady Gaga in arrivo nel 2019 annunciato Dall’etichetta Polydor Records? : Il nuovo anno potrebbe portare con sé anche un nuovo album di Lady Gaga, il successore di Joanne, insieme alla residency della popstar a Las Vegas, la prima della sua carriera, in partenza il prossimo 28 dicembre al Park Park Park MGM per terminare in bellezza un 2018 che l'ha consacrata tra le grandi dive di Hollywood oltre che del panorama pop internazionale. Che Gaga sia impegnata nell'incisione di nuova musica è noto a tutti, ma lo è ...

Pensioni - da «quota 100» a opzione donna - dai precoci all’Ape sociale : 12 vie di uscita Dal lavoro nel 2019 : Si delinea il quadro delle future Pensioni targate Lega-Movimento Cinque Stelle. Da un lato la Manovra stanzia i fondi per quota 100, introduce un taglio alle Pensioni d’oro dai 100mila euro lordi annui in su, modifica i sette scaglioni di rivalutazione (con un recupero pieno fino a 1.522 euro), con una flat tax al 7% per i pensionati esteri che si trasferiscono al Sud. Dall’altro, tra il 10 e i 12 gennaio, dovrebbe ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini presenta la bici 2019 : gli Orange-Blue peDaleranno ancora con… De Rosa : presentata ufficialmente la bici 2019 del team Nippo Vini Fantini Faizanè. Da sempre in sella sulle bici dello storico marchio italiano, anche nel 2019 gli Orange-Blue pedaleranno con De Rosa Il team Nippo Vini Fantini Faizanè anche nel 2019 pedalerà su bici De Rosa e nello specifico su 4 modelli, derivanti da 3 differenti telai, a seconda delle caratteristiche più congeniali a ogni atleta #OrangeBlue. Se il marchio è una conferma, il ...

Branko oroscopo 2019 : Toro un anno importante - Vergine stregata Dalla Luna : ... quest'anno sembra davvero usare molto le sue proverbiali ali, passa veloce attraverso i vari segni, per fortuna anche quelli che non amate, e vi accompagna in un giro educativo attorno al mondo ...

In sella a Harley-Davidson con i finanziamenti di FCA Bank. Partnership operativa Dal 2019 : ROMA - Harley-Davidson Financial Services e FCA Bank SpA hanno annunciato una nuova Partnership strategica grazie alla quale FCA Bank fornirà servizi finanziari ai clienti Harley-Davidson in...

Auguri buon Santo Stefano e Capodanno 2019/ Immagini - WhatsApp e frasi : Dal faceto al serio con Papa Francesco : Auguri buon Santo Stefano e Capodanno 2018: frasi, citazioni, Immagini e WhatsApp dopo Natale, famiglie pronte a brindare per nuove feste.

Iliad - TIM - Vodafone - Wind e Tre con roaming UE : novità Dal 1 gennaio 2019 : Il roaming UE ci sorprende ancora, incrementando la quantità di GB spendibili in Europa a partire dal 1 gennaio 2019. Per chi non lo ricordasse, stiamo parlando della possibilità di poter usufruire del bundle della propria offerta nazionale (minuti, SMS e GB) all'interno dei Paesi membri per un periodo di permanenza momentanea, ufficializzata il 15 giugno 2017. Se il roaming UE non prevede limitazioni per quanto riguarda minuti e SMS, lo ...

L'anno che verrà - Il 2019 Dalla A alla Z FOTO GALLERY : Che anno sarà il 2019? Nella nostra galleria di immagini vi raccontiamo, attraverso 26 argomenti, il mondo dellauto nei prossimi dodici mesi. Uno per ogni lettera dellalfabeto: dalla A di assistente vocale alla Z di Ztl, passando per la D di DAB+ e la P di plug-in, anticipando trend, eventi, annunci e non tralasciando qualche accenno ai nuovi modelli, dei quali troverete invece ogni dettaglio sul fascicolo Q Novità, allegato ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate Dal 31 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019 : Elvira Ritorna! Samuel in Fin di Vita! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 31 dicembre 2018 a venerdì 4 gennaio 2019: Elvira blocca le nozze di Adela e Simon. Diego e Blanca si baciano Anticipazioni Una Vita: Elvira ritorna e fa la sua comparsa nel giorno del matrimonio di Adela e Simon! Ursula terrorizzata da una presenza. Ramon manda Antonito a lavorare presso i giacimenti d’oro, mentre Blanca e Diego si baciano. Samuel li coglie in flagranza e… Una ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate Dal 31 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019 : La Misteriosa Lettera di Donna Francisca! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 31 dicembre 2018 a venerdì 4 gennaio 2019: Elsa è viva e ritorna! Julieta ottiene l’annullamento, ma… Anticipazioni Il Segreto: Elsa ritorna mentre Julieta decide di non annullare le sue nozze con Prudencio! Arriva una Lettera di Francisca Montenegro, mentre Marcela inizia a nutrire dei sospetti su Antolina… Intrise di emozioni e di colpi di scena sono le nuove Anticipazioni Il ...

Pensione anticipata - quota 100 e opzione donna : le moDalità di uscita nel 2019 : Tante le novità sulla riforma delle pensioni, dalle uscite anticipate alla quota 100, dalla proroga dell'opzione donna all'Ape social, alla Pensione di cittadinanza, previste dalla Manovra economica del Governo Conte per andare in Pensione nel corso del 2019. Alcuni istituti pensionistici sono stati confermati (come nel caso dell'anticipo pensionistico Ape social, ma anche della proroga dell'opzione donna), altri hanno rettificato l'andamento ...

Anticipazioni Tempesta d’Amore trama puntate Dal 31 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 : Christoph ed il Piano Crudele contro Alicia! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 31 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019: Christoph vuole far soffrire Alicia e Viktor. Ecco come! Anticipazioni Tempesta d’amore: Christoph ha in mente di colpire la “cosa” più cara di Alicia e Viktor. Boris capisce di vivere un amore impossibile, mentre Goran riceve una proposta lavorativa a Los Angeles. Romy non si fida più di Paul, mentre Robert svela a Fabien ...

Il Collegio 3 - Dal 12 febbraio 2019 su Rai 2 : Il Collegio, l'esperimento televisivo e sociale che ha ottenuto ottimi indici d'ascolto, torna con la terza stagione su Rai 2 a partire dal 12 febbraio 2019