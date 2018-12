Colpisce fidanzata incinta con cacciavite e tenta di strangolarla

Forlì - Colpisce la fidanzata incinta con cacciavite e pinze e tenta di strangolarla : arrestato : Fine di un incubo per una ragazza incinta di 29 anni, residente a Forlì, aggredita con pinza e cacciavite dal suo fidanzato per motivi di gelosia. L'uomo, dopo aver tentato di strangolarla con un laccio, l'ha tenuta segregata in una camera d'albergo per non destare sospetti nei familiari della compagna. Lui è stato arrestato, mentre lei trasferita in un casa protetta.Continua a leggere