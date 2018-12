wired

: Alexa, blackout a Natale: l’assistente vocale non capiva i comandi - walterwhiteITA : Alexa, blackout a Natale: l’assistente vocale non capiva i comandi - micheleiurillo : Alexa, blackout a Natale: l’assistente vocale non capiva i comandi - demo_ddi : Alexa, blackout a Natale: l’assistente vocale non capiva i comandi -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Per, l’assistente digitale di Amazon, per certi versi quello di quest’anno è stato unda dimenticare. L’infrastruttura cloud che dà vita al software ha subito infatti nella giornata del 25 dicembre un malfunzionamento che per un paio d’ore ha reso parzialmente inutilizzabili gli smart speaker e i dispositivi sui qualioffre normalmente i suoi servizi.Ilè stato notato prima di tutti dal giornale inglese The Guardian ed è scattato intorno alle 11 del mattino (ora italiana) del giorno diper risolversi nel primo pomeriggio. Stando a quanto diffuso da Amazon su Twitter il malfunzionamento ha riguardato i dispositivi Echo sparsi in tutta Europa. Stando alle esperienze dirette degli utenti, il problema si è manifestato in due modi. Achi aveva già un dispositivo Echo impostato in casa da tempo,ha risposto semplicemente ...