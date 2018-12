Selvaggia Roma minacciata e insultata da alcuni fan di Francesco Chiofalo

Temptation Island - Selvaggia Roma : anello di fidanzamento per il giorno di Natale : In questi ultimi giorni, Selvaggia Roma, ex partecipante di Temptation Island, il docu-reality estivo prodotto da Maria De Filippi, è stata subissata di insulti dopo la pubblicazione di un video con il quale il suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo, ha comunicato purtroppo di avere un tumore al cervello e di doversi operare nel 2019.Nonostante ciò, Selvaggia Roma ha trascorso ugualmente uno splendido Natale perchè il suo fidanzato Luca ...

Francesco Chiofalo ha un tumore - Selvaggia Roma rompe il silenzio dopo le critiche : La ex fidanzata del personal trainer ha risposto a quanti l'hanno criticata e insultata per non aver commentato la notizia...

Francesco Chiofalo ha un tumore - un utente contro Selvaggia Roma : 'Doveva succedere a te' : Da diverse ore a questa parte non si sta facendo altro che parlare di quello che è accaduto a Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Selvaggia Roma a Temptation Island. Il ragazzo, infatti, ieri 22 dicembre, ha pubblicato delle commoventi Instagram Stories nelle quali ha svelato il suo dramma: all'età di 29 anni ha scoperto di avere un tumore al cervello molto grave. Nel frattempo gli utenti sui social si stavano interrogando circa lo strano ...

