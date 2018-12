Pesaro | ucciso fratello di pentito di ' ndrangheta | viveva sotto protezione e in domicilio

Fratello di pentito ucciso a Pesaro - caccia ai killer : Sono in corso le indagini dei carabinieri di Pesaro sull'omicidio di Marcello Bruzzese, Fratello di un pentito di 'ndrangheta , freddato nel giorno di Natale. L'uomo, 51 anni è stato crivellato di ...

Un uomo sotto protezione è stato ucciso a Pesaro dai killer della 'Ndrangheta : È caccia ai due killer che intorno alle 18 del giorno di Natale hanno ucciso Marcello Bruzzese, cinquantunenne di origine calabrese, freddato nel garage sotto casa, in una stradina del centro storico di Pesaro. Una trentina di colpi sparati con pistole automatiche calibro 9: un agguato mafioso, una vendetta, visto che è stato colpito a morte il fratello di Girolamo Biagio Bruzzese, ‘ndranghetista, diventato ...

