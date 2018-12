sportfair

: No Cristiano No Party. - juve_kj : No Cristiano No Party. - Sport_Fair : No Cristiano, no party: Allegri lascia a riposo CR7, poi si pente e la Juve acciuffa il pari a Bergamo #AtalantaJuve - OnlyLukaM10 : @ juventusfc No Cristiano no party? -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)Ronaldo ha raddrizzato le cose per la suantus dopo l’iniziale svantaggio contro l’Atalanta: entrando dalla panchina CR7 è andato in rete per il 2-2Ronaldo non può stare in panchina, oggine ha avuto una chiara dimostrazione. Lantus ha iniziato infatti l’incontro per la prima volta in stagione in Serie A con il portoghese in panchina. Ebbene, sino all’ingresso in campo di CR7, la situazione era disastrosa per i bianconeri, sotto 2-1 nel punteggio e sotto anche nella conta degli uomini dopo il rosso a Bentancur.Ronaldo a quel punto è stato gettato nella mischia per rispondere allo strapotere di Duvan Zapata, autore di una doppietta. Sono bastati pochi minuti a CR7 a riportare in partita la suantus, con un gol di testa che è valso il 2-2 e dunque ha evitato adla prima sconfitta stagionale in ...