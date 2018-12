Milan anonimo a Frosinone | Gattuso senza alibi | “sbagliamo tutto in zona gol | non c’è

sportfair

: Parlavi di me??...#regalobellissimo #pensieri #picoftheday #christmasgifts #questosonoio #anonimo @ Milan, Italy - sscaroni72 : Parlavi di me??...#regalobellissimo #pensieri #picoftheday #christmasgifts #questosonoio #anonimo @ Milan, Italy - meteosergio1 : @Anonimo_Venezia Bologna Milan - SimoCordova : “E’ Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nei nostri cuori” (Anonimo) - - - #xmas ?? #xmasparty ????#milan ????… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Ilraccoglie un pareggioe manca ancora l’appuntamento con il successo:analizza la scialba prestazione dei rossoneri nel post partita Ilnon sa più vincere. Nelle ultime 4 partite per i rossoneri sono arrivate una sconfitta e ben 3 pareggi, l’ultimo dei quali maturato quest’oggi, dopo uno scialbo 0-0 contro il. Al termine di una gara nella quale ilnon si è quasi mai reso pericoloso, mostrando una certa involuzione nel gioco rispetto alla sfida di Firenze,ha analizzato così la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN: “nel primo tempo abbiamo fatto una pessima partita oggi, a differenza della Fiorentina. Per noi era una partita difficile, potevamo anche perderla. Non abbiamo vinto un contrasto. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, altrimenti l’obiettivo Champions League si complica. Non si ...