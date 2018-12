Già note le date dei saldi invernali 2019 | regione per regione inizio e fine degli sconti

Il cerotto elettronico con nanotecnologia - per guarire più in fretta e soffrire di meno : I cerotti elettrici per guarire più in fretta potrebbero un giorno far parte del nostro arsenale medico, tanto in casa quanto e soprattutto in ospedale. È quanto suggerisce una ricerca congiunta delle Università del Winsconsin, di Chengdu e di Huazhong. Il nuovo cerotto sfrutta un principio noto ma non ancora del tutto chiaro: l’elettricità stimola la migrazione, proliferazione e transdifferenziazione dei fibroblasti, cellule che sono ...

L’incredibile storia di dj Gaggia : risulta positivo all’alcol test - il giudice lo manda a fare lavori socialmente utili in un’enoteca : Dopo esser risultato positivo all’alcol test, dj Gaggia, re incontrastato della dance vicentina, è stato condannato a svolgere lavori socialmente utili in un’enoteca. Sembra incredibile ma è tutto vero, come riferisce il Giornale di Vicenza. Il dj doveva fare un tragitto di 800 metri in auto, dal locale dove aveva appena finito di far ballare centinaia di giovani fino all’hotel dove avrebbe passato la notte, ma viene fermato ...

Patrizia Reggiani vive con 400 euro al mese - però al bar sventola banconote da 500 euro : Soltanto poco tempo fa, Patrizia Reggiani, in un’intervista esclusiva a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1, aveva lamentato una difficile condizione economica, raccontando di vivere con una pensione da 3-400 euro mensili. Tuttavia, fotografata da Novella 2000, lady Gucci non sembra passarsela così male: infatti, per pagare il conto in un bar, tira fuori banconote da 500 euro. Oggi, a commentare la notizia in studio dalla Daniele, ...

ASUS : il notebook ZenBook Pro 14 UX480 con tecnologia Screenpad è ora disponibile in Italia : ASUS annuncia la disponibilità sul mercato Italiano di ZenBook Pro 14 (UX480), l'ultimo arrivato della famiglia ZenBook Pro, i notebook professionali ad alte prestazioni. ZenBook Pro 14 (UX480) adotta il nuovo e futuristico Screenpad - una tecnologia innovativa di ASUS che rivoluziona il modo di lavorare e di interagire con il proprio portatile - progettato per artisti in movimento, designer, programmatori o per tutti gli utenti creativi ...

Impareggiabile il Samsung Galaxy Note 9 First Snow White : brutta tegola per l’Italia : È stata ufficializzato il Samsung Galaxy Note 9 First Snow White, quel bianco candido di cui vi avevamo parlato già in tempi non sospetti, e che adesso si può dire finalmente essere una realtà effettiva. Ci sono, però, delle precisazioni da fare, che di certo non vi piaceranno. La speciale colorazione sarà venduta in esclusiva sul mercato taiwanese, nel modello da 128GB di memoria interna e con disponibilità dai primi di dicembre (proprio in ...

Tumori - prevenzione e cura in senologia : la rivoluzione delle immunoterapie : Sono circa 3.650 i nuovi casi di tumore al seno diagnosticati ogni anno in Campania, ma l’adesione agli screening oncologici è ben lontana dall’essere soddisfacente. La Campania, tuttavia, potrebbe riscoprirsi in una posizione migliore di quanto non attesti l’ultima rilevazione ministeriale. Esiste infatti un “bug” del sistema informatico regionale deputato alla confluenza dei dati dalle varie strutture sanitarie, e quindi moltissimi esami che ...

'Note sul fascismo leccese' - presentata l'opera del giornalista Ruggero Vantaggiato : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Allergia alle noccioline - arriva il farmaco/ Principio dell'immunoterapia : test positivi su 500 bambini - IlSussidiario.net : arriva un farmaco per curare l'allergia alle noccioline, in grado di poter combattere questa allergia. La medicina sfrutta il Principio dell'immunoterapia

Samsung sta Già testando Android 9 Pie sul Samsung Galaxy Note 8 : Pare che Samsung stia già testando una versione software di Android 9 Pie sul Samsung Galaxy Note 8, il rilascio dell'aggiornamento si avvicina. L'articolo Samsung sta già testando Android 9 Pie sul Samsung Galaxy Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Con Substratum e Samsung Experience 10 è Già possibile personalizzare i temi dei Samsung Galaxy S9 - S9 Plus e Note 9 : Dal team di Substratum arriva la possibilità di cambiare tema per chi ha installato la Samsung Experience 10 beta su Samsung Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 con CPU Snapdragon L'articolo Con Substratum e Samsung Experience 10 è già possibile personalizzare i temi dei Samsung Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Cucchi - il comandante dei carabinieri di Tor Sapienza : «Cavallo mi mandò note di salute Già cambiate» : 'Me le mandò già cambiate': così il luogotenente luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della stazione Tor Sapienza dove Cucchi restò per alcune ore, afferma che il tenente colonnello Francesco ...