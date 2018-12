Toro | Mazzarri | dobbiamo usare la testa

Mazzarri 'Toro penalizzato da arbitri' : ANSA, - REGGIO EMILIA, 22 DIC - La protesta di Mazzarri, nel pari Sassuolo-Torino con gol annullato nel finale, si concentra però su un episodio registrato nel primo tempo. "Sono sicuro che ci fosse ...

Verso Toro-Juve - Mazzarri : 'Il nostro CR7 è la squadra' : Lo ha dichiarato a Sky Sport il tecnico del Torino Walter Mazzarri a pochi giorni dal derby della Mole in programma sabato. Il Toro è reduce dal pari senza reti di San Siro contro il Milan e sta ...

Mazzarri - il Toro col tridente funziona. Ma Zaza può fare ancora meglio... : Particolare non insignificante nell'economia del gioco dei rossoblù. Ne esce fuori una partita assai fisica e rude . Il Torino marca inizialmente una certa supremazia territoriale che però non ...

Mazzarri colto da un malore. Il Toro : 'Sospende l'attività in via precauzionale' : Si è sentito male ieri sera, mentre era a Torino. Aveva da poco finito l'allenamento del pomeriggio, quando Walter Mazzarri è stato colto da un malore. In questo momento le condizioni del tecnico sono ...

Mazzarri non perdona il suo Toro : "Abbiamo sbagliato tutti - non siamo maturi" : Il mea culpa di Belotti: 'siamo mancati di cattiveria e concentrazione, caratteristiche che non devono mai venire meno in una squadra come la nostra' Presuntuoso e senza attenuanti: quando i sogni di ...

Mazzarri lancia il suo Toro verso l’Europa : “possiamo ancora migliorare” : Torino, Walter Mazzarri pronto a schierare il suo tridente contro il Parma, la novità tattica è sotto la lente d’ingrandimento del tecnico “Nelle ultime tre partite la squadra ha cambiato marcia. Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno e domani continuare a riempirlo. Questa squadra ha ancora un grande potenziale inespresso e ampi margini di miglioramento. I ragazzi rispondono con volontà alle sollecitazioni e hanno una grande ...

Toro : Mazzarri - seminare quanto raccolto : ANSA, - TORINO, 3 NOV - "Raccogliere quanto seminato", è l'obiettivo del Torino secondo Mazzarri, atteso dalla trasferta di Marassi con la Samp dopo i pareggi con Bologna e Fiorentina. "Abbiamo grande ...

Il Toro è bello ma non basta - furia Mazzarri con l'arbitro : furia Mazzarri, allontanato per la seconda volta dal campo in 10 partite. 'In Inghilterra mai un'espulsione - la rabbia del tecnico del Torino -, qui siamo già a due. Sto antipatico? Forse, perché ...

Toro : Mazzarri - reagiamo dopo Bologna : ANSA, - TORINO, 26 OTT - Contro la Fiorentina, domani sera, Walter Mazzarri chiede una reazione al Torino dopo il pari di Bologna, un "doppio cazzotto" che è costato due punti in classifica ai granata ...