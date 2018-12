Salvini | Reddito di cittadinanza? I furbi non vedranno un euro

Salvini : "Reddito - a furbi nessun euro" : 13.25 "Vogliamo davvero aiutare gli ultimi,i dimenticati,quelli che il lavoro non lo carcano neanche più a venti anni o cinquant'anni".Così il vicepremier Matteo Salvini sul reddito di cittadinanza "Stiamo incrociando le banche dati ed i redditi per chi pensa di fare il furbo", aggiunge Salvini. Per quanto riguarda la contrattazione con le Regioni che hanno chiesto l'autonomia, Salvini assicura: entro metà gennaio la decisione finale dei ...

Reddito cittadinanza - Salvini : «Chi ha il macchinone o più case non vedrà un euro» : «I furbi non vedranno un euro», promette Matteo Salvini parlando del Reddito di cittadinanza durante la visita agli anziani dell'Opera Pia Cardinal Ferrari di Milano. A chi...

Reddito - Salvini : paletti contro furbetti : 12.00 "Stiamo mettendo paletti per evitare i furbetti, questo è quello che mi interessa: che non finiscano soldi nelle tasche di chi fa lavoro nero e frega il prossimo". Così il vicepremier,Salvini, parlando del Reddito di cittadinanza. Serve"un inserimento vero al lavoro vero. I risultati positivi raggiunti in Lombardia spero possano essere raggiunti in tutta Italia", ha detto. Questo l'augurio di Natale ai vertici Ue del ministro ...

Manovra - Di Maio : 'A febbraio le pensioni minime - a marzo il reddito di cittadinanza' - Salvini : 'Voto? Do un 7' : "Tutti avranno un indennizzo e non dovranno fare nemmeno l'arbitrato, ma semplicemente accederanno al fondo e si prenderanno l'indennizzo perché sono stati truffati da un politica che invece di ...

Manovra - Salvini : 'Su reddito e pensioni i decreti a gennaio' : Su reddito di cittadinanza e pensioni "mi pare che sia tutto pronto". A indicarlo è il vicepremier Matteo Salvini, giunto in Senato per il voto di fiducia sulla Manovra. E spiega che i due decreti ...

Manovra al Senato. Reddito cittadinanza e 'quota 100' partono ad aprile. Di Maio-Salvini : 'Niente aumenti Iva' : Il presidente del Consiglio si intesta il successo per il via libera di Bruxelles alla Manovra: 'La procedura di infrazione avrebbe avuto un costo politico molto elevato'. Per Lega e M5S nessun ...

Quota 100 - reddito cittadinanza e assunzioni : tra Boeri e Salvini ormai volano gli stracci : Il presidente Inps: "Non abbiamo dettagli né su pensioni né su reddito di cittadinanza. Blocco assunzioni nella pubblica...