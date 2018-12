Raggi è certa che il 2019 sarà l' anno del riscatto di Roma

Cassazione : avviso di accertamento valido senza notifica se Raggiunge lo scopo : La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della validità dell'avviso di accertamento in assenza della relata di notifica al contribuente debitore. Con l'Ordinanza n°30794 del 28 novembre 2018 il Supremo Collegio ha stabilito il principio secondo il quale l'atto impositivo è pienamente valido ogniqualvolta risulti che il contribuente - debitore ne è venuto a conoscenza entro il termine di decadenza concesso all'Amministrazione Finanziaria per ...