Calendario F1 2019 | le date | gli orari e il programma delle 21 gare Come vederle in tv

F1 - Calendario Mondiale 2019 : tutte le date e il programma. Dai Test Invernali alle 21 gare : Il 2018 ci sta per salutare e le squadre del Mondiale di Formula Uno stanno lavorando alacremente per arrivare all’avvio della prossima stagione nel migliore dei modi. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 marzo. Dopo un tour di un mese in Asia, da maggio si correrà in Europa (ad eccezione del 10 giugno in cui è inserito il GP di Canada), dalla Spagna (Montmelò) fino a Monza, con il GP d’Italia ...

Rafa Nadal no limits nel 2019 : svelato il suo Calendario - completerà quasi tre giri del mondo : Nadal ha svelato il programma della prossima stagione: se tutto dovesse andare secondo i suoi piani, Rafa per passare da un torneo all'altro farà circa due giri del mondo e mezzo , ad essere precisi saranno 106.749 i chilometri previsti in totale . Lo spagnolo ha ridotto a 16 le partecipazioni nel 2019: escludendo Coppa Davis , impegno che non lo riguarderà fino ...

Coppa Italia volley 2019 - il Calendario della Final Four : date - programma - orari e tv : Il girone d’andata della SuperLega di volley è terminato. Dopo questa prima parte del campionato si conoscono, le otto qualificate per i quarti di Finale di Coppa Italia 2019. A giocarsi il primo trofeo del prossimo anno saranno le seguenti formazioni (in ordine anche di piazzamento): Perugia, Trento, Civitanova, Modena, Milano, Monza, Verona e Padova. I quarti di Finale della Coppa Italia si giocheranno in gara unica mercoledì 23 Gennaio ...

Tour de Ski 2019 sci di fondo : programma - orari e tv. Il Calendario completo e le sette tappe : Si apre questo fine settimana la tredicesima edizione del Tour de Ski, appuntamento ormai imprescindibile per la Coppa del Mondo di sci di fondo. Da sabato 29 dicembre fino a domenica 6 gennaio, i migliori atleti del massimo circuito mondiale si daranno battaglia in sette tappe per aggiudicarsi la vittoria finale al termine della mitica scalata all’Alpe del Cermis. Lo scorso anno si imposero lo svizzero Dario Cologna e la norvegese Heidi ...

Tournée 4 Trampolini 2018-2019 - il Calendario e le date. Programma - orari e tv : Il consueto appuntamento del circuito maggiore di salto con gli sci maschile con la Tournèe dei Quattro Trampolini è ormai alle porte, sabato 29 dicembre si comincerà con le qualificazioni ad Oberstdorf e si finirà domenica 6 gennaio con la gara finale a Bischofshofen, in Austria. La manifestazione giunge quest’anno alla 67esima edizione e prevede quattro gare distribuite equamente tra Germania e Austria nelle località di Oberstdorf, ...

Calendario Champions League 2019 - il programma e le date di tutti gli ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Calendario F1 2019 : le date - il programma e gli orari delle 21 gare. Come vedere tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...

Calendario MotoGP 2019 : le date e il programma dei GP. Tutte le 19 gare e come vederle in tv : Il Mondiale MotoGP 2019 inizia a prendere forma, ed il primo passo è stata la pubblicazione del Calendario provvisorio della prossima stagione. Non ci sono grandi novità rispetto al campionato attuale, dato che le gare rimangono 19 e non ci sono sparizioni o nuovi inserimenti di gare. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio il programma completo della MotoGP 2019. Segnatevi la data, 10 marzo 2019. A Losail, come consuetudine, prenderà il ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Calendario F1 2019 : le date - gli orari e il programma delle 21 gare. Come vederle in tv : Tutto confermato. E’ questo l’esito del Consiglio Mondiale della Federazione Internazionale dell’Automobile che ha confermato quanto già era stato deciso a Parigi il 12 ottobre relativamente al Calendario 2019 del Mondiale di Formula Uno. Il programma di 21 GP è rimasto invariato rispetto alla bozza iniziale, resa nota da Liberty Media nel mese di agosto. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 ...

Ponti e feste 2019 - Calendario completo : occhi puntati su quei "12 splendidi giorni" : C'è solo un "mega ponte" che potrebbe permettere di fare addirittura fino a dodici giorni di vacanza filati nel calendario...