Venti | piogge e rischio valanghe in Svizzera

Allerta Meteo Calabria : domani criticità gialla e arancione per “piogge diffuse e temporali - Venti forti e mareggiate” : 1/4 ...

Meteo : Immacolata sotto forti Venti occidentali e locali piogge - domenica mite : Meteo / La formazione di una vasta area depressionaria sull'Europa centrale sta traghettando correnti umide e miti piuttosto intense sul Mediterraneo centrale sin verso l'Italia. Si tratta di masse...

Meteo oggi : giornata fredda e Ventilata - ultime piogge al Sud Italia : Meteo oggi - La perturbazioni che in questi giorni ha interessato gran parte del territorio Italiano si è velocemente spostata in nottata sulle regioni meridionali. Di conseguenza, nel corso della...

Su Regno Unito e Irlanda sta per abbattersi la tempesta Diana : porterà forti piogge - rischio alluvioni e Venti di 150km/h [MAPPE] : 1/9 ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il Sud : “Venti di burrasca - piogge e temporali” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’ampia area depressionaria interesserà da questa sera l’Italia, apportando precipitazioni sparse al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e un deciso rinforzo dei venti dai quadranti occidentali, raggiungendo intensità di burrasca su Sicilia, Sardegna e, localmente, lungo i settori centro-meridionali tirrenici, con mari molto agitati. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Previsioni Meteo - serie di tempeste sul Regno Unito a partire dal weekend : piogge intense e Venti fino a 120 km/h : Per Regno Unito e Irlanda si prospettano condizioni di tempesta nel corso del weekend che potrebbero includere anche una tempesta di vento a cui potrebbe essere assegnato un nome. Pioggia e forti venti scenderanno sul Regno Unito come prime di una serie di tempeste che colpiranno l’area. Anche se alluvioni e alterazioni della viabilità saranno solo localizzate, l’impermeabile sarà indispensabile per chiunque dovrà stare all’aperto su tutto il ...

Maltempo in Svizzera : piogge intense e Venti a oltre 200 Km/h : Il Maltempo ha continuato a imperversare in Svizzera anche la scorsa notte con raffiche di vento che hanno superato i 200 km/h e intense precipitazioni locali. Alberi caduti hanno provocato interruzione dei collegamenti nei trasporti in particolare nei Grigioni. Le piogge intense in Ticino hanno gonfiato corsi d’acqua e fiumi e lo stesso si è verificato per il Lago Maggiore: nell’intero cantone il pericolo di inondazioni è ...

Uragano Oscar verso l’Europa : Regno Unito e Irlanda in allerta per Venti fino a 130 km/h e piogge intense [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Maltempo - piogge e alberi abbattuti dai Venti : quattro morti | Danni e disagi : Due giovani mirti nel frusinate colpiti da un albero mentre transitavano in auto. Un altro morto a Napoli, con una dinamica analoga. Bufere e mareggiate su tutta la penisola