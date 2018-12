Trump | ' Fed è l' unico problema dell' economia americana'

Trump attacca ancora la Fed : «L'unico problema dell'economia» e Wall Street crolla : Il presidente statunitense torna ad attaccare l'istituzione, e la descrive come « l'unico problema dell'economia del Paese ». Poi aggiunge: «Non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre ...

Trump vuole licenziare Powell - governatore Fed : Ma mai nessuno aveva mai pensato di 'licenziare' il responsabile della politica monetaria del Paese. La The Federal Reserve Act , che risale al 1913, assegna al presidente degli Stati Uniti il ...

