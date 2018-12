Tournée 4 Trampolini 2018-2019 | il calendario e le date Programma | orari e tv

oasport

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Il consueto appuntamento del circuito maggiore di salto con gli sci maschile con la Tournèe dei Quattroè ormai alle porte, sabato 29 dicembre si comincerà con le qualificazioni ad Oberstdorf e si finirà domenica 6 gennaio con la gara finale a Bischofshofen, in Austria. La manifestazione giunge quest’anno alla 67esima edizione e prevede quattro gare distribuite equamente tra Germania e Austria nelle località di Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen. Nella storia della competizione il Grand Slam (la vittoria in tutte e quattro le gare nell’arco della stessa edizione) è riuscito solamente al tedesco Sven Hannawald nel 2002 e al polacco Kamil Stoch nel. Il detentore della Sfera di Cristallo e campione olimpico in carica su trampolino lungo si ripresenta ai blocchi di partenza della Tournèe di quest’anno da outsider di lusso, mentre ...