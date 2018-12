Samsung con Android 9 Pie introdurrà consigli per migliorare l’autonomia

Aumentano gli indizi su HONOR 8A e su un Samsung Galaxy A10 con riconoscimento dell’impronta UD : In attesa del 2019, arrivano diversi indizi riguardanti due nuovi HONOR, 8A e 8A Pro, e l'ipotetico Samsung Galaxy A10. L'articolo Aumentano gli indizi su HONOR 8A e su un Samsung Galaxy A10 con riconoscimento dell’impronta UD proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 con modalità ‘Bright Night’ : Galaxy S10 Bright Night imita il Google Pixel 3 con Night Sight come scattare fotografie luminose anche in pessime condizioni di luce

Recensione Samsung Galaxy A9 2018 : le quattro fotocamere posteriori sono divertenti da utilizzare - i selfie convincono meno : Le quattro fotocamere posteriori sono il vero tratto distintivo del Galaxy A9 2018. Il nuovo smartphone Android di Samsung è il primo al mondo a poter contare su un simile comparto fotografico, che dal prossimo anno potrebbe invece spopolare anche perché, lo diciamo subito, convince e fa intravedere interessanti potenzialità. Si tratta comunque di uno smartphone in grado di offrire tanto altro: le prestazioni sono di buon livello, c’è un ...

Juventus e Samsung lanciano lo smartphone bianconero : Il club bianconero ha ideato assieme all'azienda sudcoreana un dispositivo dal design unico e arricchito da contenuti personalizzati. L'articolo Juventus e Samsung lanciano lo smartphone bianconero è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Niente temi a pagamento sui Samsung Galaxy con Android Pie? Un chiarimento doveroso : Si parla tanto in queste settimane dei Samsung Galaxy che riceveranno l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, oltre a quello dell'interfaccia One UI. Tra le novità apportate dal nuovo pacchetto software, una non è stata particolarmente gradita dal pubblico. Come riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine, infatti, sarà sì possibile scaricare temi gratis dallo store del colosso coreano, ma allo stesso tempo ci sarà un limite ...

Boccone amaro Samsung Galaxy S8 e Note 8 : Bixby 2.0 ancora rimandato : Ci spiace dovervi dire che il colosso di Seul è tornato sul discorso di Bixby 2.0, affermando che l'assistente virtuale verrà reso disponibile, in questo primo frangente (quindi entro la fine di dicembre, come vi avevamo raccontato in questo articolo dedicato) solo a bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, lasciando fuori i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, ed il Note 8, almeno per il momento. Oltretutto, tra le lingue supportata non sembra figurare ...

Samsung Galaxy J6 (2018) - Nokia X7 e Nokia 3 si aggiornano con le patch di dicembre e altre novità : Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy J6 (2018), Nokia X7 e Nokia 3: i tre smartphone, nfatti, hanno ricevuto un nuovo aggiornamento L'articolo Samsung Galaxy J6 (2018), Nokia X7 e Nokia 3 si aggiornano con le patch di dicembre e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Almeno 3 novità certe per Samsung Galaxy S8 e Note 8 con Android Pie : primo firmware in giro : In questi giorni si parla molto di device lanciati sul mercato nel 2018 in procinto di ricevere un aggiornamento attesissimo come Android Pie, tuttavia è importante analizzare la situazione di prodotti leggermente più datati, come nel caso dei vari Samsung Galaxy S8 e Note 8. Premesso che entrambi siano destinati a fare questo step, è chiaro che i tempi siano qui leggermente più lunghi rispetto ai loro successori, ma oggi 20 dicembre possiamo ...

Più che convenienti gli smartphone con TIM a Natale : scontissimi su Huawei - Honor e Samsung fino al 6 gennaio : Un'occasione regalo last-minute e anche conveniente per questo Natale potrebbe essere quella di acquistare uno smartphhone TIM da oggi e fino al prossimo 6 gennaio. L'operatore, rispetto al suo listino abituale relativo agli smartphone a rate, propone degli sconti su numerosi modelli dei brand Huawei, Honot e Samsung, un po' per tutte le fasce di prezzo e dunque adattabili ad ogni tasca. Iniziamo l'analisi delle promozioni dedicate ai ...

Ennesima diavoleria sui Samsung Galaxy con Android Pie : batteria mai così ottimizzata : Ci saranno tante novità davvero interessanti sui Samsung Galaxy nel momento in cui sarà disponibile l'aggiornamento Android Pie, oltre a quello della nuova interfaccia One UI. Proprio ieri abbiamo condiviso con voi un punto della situazione, in modo tale da introdurre il discorso su qualche altra funzione, ma oggi 20 dicembre occorre tornare su un argomento che sta particolarmente a cuore al pubblico. Tramite l'ultimissima beta resa pubblica per ...

Samsung : via alla certificazione per un Tablet con Windows 10 : Il Tablet progettato da Samsung e alimentato da Windows 10, con nome in codice “SM-W737Y”, passa le certificazioni FCC e si avvicina alla produzione. Tablet Windows 10 La collaborazione tra Samsung e Microsoft sta dando i suoi frutti, portando alla realizzazione di un nuovo Tablet con a bordo Windows 10. La notizia, per molti, può risultare particolare se si va a considerare l’impegno di Samsung nell’ecosistema Android. Il mercato dei Tablet sta ...

Truffa Iliad : Samsung Galaxy S9 in palio/ Sms con sondaggio ma il regalo non esiste : operatore inconsapevole : Truffa Iliad: Samsung Galaxy S9 in palio agli utenti del noto operatore ma non esiste alcun regalo, ecco l'sms-bufala che sta circolando in queste ore.

La beta della One UI per i Samsung Galaxy S9 e Note 9 introduce Batteria Adattiva (con tante belle speranze) : L'ultimo aggiornamento per la One UI di Galaxy S9 e Galaxy Note 9 contiene Batteria Adattiva, una delle funzioni caratterizzanti di Android 9 Pie L'articolo La beta della One UI per i Samsung Galaxy S9 e Note 9 introduce Batteria Adattiva (con tante belle speranze) proviene da TuttoAndroid.

