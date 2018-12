Nella manovra via libera a chi esercita professioni sanitarie senza titolo

Web tax - professioni sanitarie e assunzioni : cosa c’è Nella manovra fiscale 2019 : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Giovanni Tria durante la votazione della manovra di bilancio in Senato (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) Al termine di un travagliato iter parlamentare e dopo un delicato braccio di ferro consumato sull’asse Roma-Bruxelles, nella notte tra sabato e domenica il Senato ha finalmente approvato la legge di bilancio per il 2019. Il via libera definitivo arriverà solo ...

[L'analisi] Manovra sbilenca con il veleno nascosto Nella coda : un fossato tra i premiati e i puniti : Un maxiaumento che strangolerebbe i consumi e, dunque, l'economia, in un momento in cui molti prevedono l'economia internazionale e l'Italia in recessione. 24 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Il ritardo Nella manovra è colpa di Bruxelles. Parola di Conte : Il ritardo della manovra ? 'E' dovuto a Bruxelles' e 'Lega e M5s restano uniti', 'gli elettori non capirebbero una rottura'. Lo sostiene, intervistato da 'La Stampa', il presidente del Consiglio ...

Manovra sbilenca con il veleno nascosto Nella coda : un fossato tra chi premia e chi punisce : Un maxiaumento che strangolerebbe i consumi e, dunque, l'economia, in un momento in cui molti prevedono l'economia internazionale e l'Italia in recessione. 24 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

E dove sarebbe il 'cambiamento' del Governo Nella manovra del popolo? : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati dalle banche potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso che per gli azionisti sarà solo del 30%...

Manovra - Nella notte il “sì” del Senato. Protestano le opposizioni | : Il governo ha posto il voto di fiducia sul maxi-emendamento. I sì sono stati 167, 78 i no, 3 gli astenuti.

In Manovra tagli alle pensioni d'oro - paletti per le assunzioni Nella P.a. 'saldo e stralcio' delle cartelle : Nel 2019 il fondo istituito presso il ministero dell'Economia ammonta dunque a 740 milioni di euro , contro i 2.750 della versione originaria, , nel 2020 passa a 1.260 milioni , da 3.000 milioni, e ...

Nella notte il sì del Senato alla manovra. Protestano le opposizioni. Pd : “Faremo ricorso” : Il giorno della manovra in Senato è un giorno lunghissimo. Si trascina fino alla notte, quando il governo, alle due e mezza passate, incassa la fiducia: 167 sì, 78 no, 3 astenuti. «La vittoria del popolo» esultano dai banchi della maggioranza. Ma è un’approvazione sofferta, al di là dei numeri finali. La maggioranza e il governo sono costretti a co...

Cosa non cambia rispetto al passato Nella manovra del "governo del cambiamento" : Parla di "disastro per il Paese" il Pd, mentre dal M5s esultano per una manovra che "investe nei cittadini che hanno pagato...

Caos Senato Nella notte della manovra : ' Vogliono far ricadere su di noi, sulla politica, la responsabilità di tutto questo. Ma è dei tecnici attaccano dal governo, sponda M5S la colpa dei ritardi : ci costringono così a lavorare con l'...

Manovra - fiducia Nella notte. Il Pd : 'Ricorso alla Corte Costituzionale' : La Manovra, alla fine, dopo botte, grida e insulti, è stata approvata nel cuore della notte, poco dopo le 2.30 del mattino: al Senato 167 voti favorevoli, 78 contrari, 3 gli astenuti , tra questi il ...

Manovra - Nella notte il “sì” del Senato : Il governo ha posto il voto di fiducia sul maxiemendamento. I sì sono stati 167, 78 i no, 3 gli astenuti: Monti, De Falco e Laniece

Caos Senato Nella notte della manovra : " Vogliono far ricadere su di noi, sulla politica, la responsabilità di tutto questo. Ma è dei tecnici - attaccano dal governo, sponda M5S - la colpa dei ritardi : ci costringono così a lavorare con ...

Nella notte il sì del Senato alla manovra. Protestano le opposizioni : Dopo l’ennesima giornata al cardiopalma il Senato ha approvato la manovra, che dovrà tornare alla Camera per il via libero definitivo il 28 o il 29 dicembre, a poche ore dall’incubo dell’esercizio provvisorio. Il governo - in notturna - ha incassato la fiducia sul maxiemendamento che recepisce l’intesa con l’Europa, ma le opposizioni hanno battagli...