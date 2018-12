Natale | quasi 1 italiano su 5 19% non farà regali

Natale - Coldiretti : quasi la metà delle famiglie italiane prepara in casa i dolci tipici : In quasi la metà delle famiglie italiane (49%) c’è chi prepara in casa i dolci tipici del Natale nel rispetto delle tradizioni locali. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ che evidenzia un importante ritorno al fai da te, messo in mostra per la prima volta al Mercato di Campagna Amica in via San Teodoro 74 a Roma con la sfilata dei dolci tipici di Natale da Nord a Sud Italia con i consigli degli agrichef. La preparazione casalinga dei ...