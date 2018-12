L' Inter non vince e scoppia il caso Nainggolan

nainggolan - guai senza fine -il ninja di spalletti non giochera' Inter-napoli : ecco perche' - Sport : Da gazzetta.it nainggolan Radja nainggolan non giocherà inter-napoli. 'Momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari', si legge nel comunicato pubblicato dall'Inter. Il ...

Domenica In - clamorosa gaffe di Mara Venier : non riesce più a smettere di ridere - trasmissione 'Interrotta' : Subito una gaffe per Mara Venier a Domenica In nella puntata pre-natalizia del 23 dicembre. Siamo su Rai 1, la conduttrice ha appena terminato l'intervista a Maria Elisabetta Casellati , la presidente ...

Domenica In - clamorosa gaffe di Mara Venier : non riesce più a smettere di ridere - trasmissione "Interrotta" : Subito una gaffe per Mara Venier a Domenica In nella puntata pre-natalizia del 23 dicembre. Siamo su Rai 1, la conduttrice ha appena terminato l'intervista a Maria Elisabetta Casellati, la presidente del Senato, e al rientro in studio deve dare il numero telefonico per un'iniziativa benefica. Peccat

Allegri : "Metà giro non mi Interessa" : 'Dei traguardi volanti mi interessa meno della classifica a metà giro'. Massimiliano Allegri getta acqua sul fuoco dell'entusiasmo per il titolo di campione d'inverno nel consueto tweet del dopo-...

Allegri : "Metà giro non mi Interessa" : ANSA, - TORINO, 23 DIC - "Dei traguardi volanti mi interessa meno della classifica a metà 'giro'". Massimiliano Allegri getta acqua sul fuoco dell'entusiasmo per il titolo di campione d'inverno nel ...

Inter - Spalletti mette le cose in chiaro : “Intervenire sul mercato? Non mi servono gli avanzi degli altri” : L’allenatore nerazzurro ha commentato il pari del Bentegodi, soffermandosi poi anche sulla prossima finestra di mercato Niente da fare per l’Inter al Bentegodi, la formazione nerazzurra si fa costringere sul pari da un indomito Chievo Verona, riuscito a pareggiare il gol di Perisic grazie alla zampata di Pellissier. Paola Garbuio/LaPresse Una rete piaciuta pochissimo a Luciano Spalletti, analitico nell’analizzare la gara ...

Inter - Spalletti : "Non riusciamo a essere cattivi" : Un gol di Pellissier al 91' gela l' Inter e regala al Chievo un prezioso 1-1. "Sotto l'aspetto caratteriale non si riesce ad essere cattivi come dovremmo essere - dice Spalletti dopo la partita -. ...

Inter - Spalletti : "Dobbiamo essere più cattivi. Mercato? Con gli scarti non si migliora" : Inter ripresa sul più bello, quando i tre punti sembravano quasi cosa fatta. A Verona non basta il gol di Perisic: nel finale il Chievo ha trovato il pareggio , grazie alla stoccata di Pellissier che ...

Serie A - Chievo-Inter 1-1 : Perisic non basta - Pellissier pareggia nel recupero : C'è voluto un gol nel recupero per regalare quelle emozioni mancate per buona parte del match. L'Inter non riesce a strappare sulle inseguitrici, e rimane impantanata nelle sabbie mobili di Verona ...

Chievo Verona e Inter non vanno oltre l'1-1 - le pagelle : Perisic il migliore : Si è appena concluso il match del Bentegodi tra Chievo Verona ed Inter con il pari tra le due squadre per 1-1 e i gol messi a segno da Ivan Perisic al 40' su assist di Danilo D'Ambrosio e il pareggio nel finale di Pellissier nel finale, al 91'. Con questo pari la squadra di Luciano Spalletti sale a trentatré punti in classifica, portandosi a più sei sul Milan, scivolato al quinto posto dopo la sconfitta subita oggi contro la Fiorentina. I ...

Manovra - via libera in commissione : il testo va in Aula. Le opposizioni non votano : “Intervenga Casellati” : Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in ...

Derisa dopo Intervento per cancro al seno - posta foto in topless : “Non sono un oggetto sessuale” : "dopo aver dovuto amputare il mio seno due volte per malattia, ho imparato ad apprezzare il mio corpo esattamente così com'è" ha spiegato la 37enne britannica Laura Owen che ha deciso di postare sui social la sua immagine in topless in risposta ai commenti denigratori contro di lei.Continua a leggere

Tasse non pagate : da gennaio gli Interessi legali triplicano : Si passerà dallo 0,3% applicato nel 2018 allo 0,8% d el 2019 , dando così seguito alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e formalizzate attraverso l'articolo n° 1 del ...

Inter-Icardi : Wanda non vuole togliere la clausola di rescissione : In casa Inter tiene ancora banco la trattativa per il rinnovo del contratto a Icardi. Secondo il Corriere dello Sport , i dirigenti nerazzurri vorrebbero togliere la clausola di rescissione , invece Wanda Nara è disponibile soltanto ad aumentarla in proporzione all'aumento d'ingaggio.