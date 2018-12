LdB corregge FIT e permette di ripetere l’anno di prova

scuolainforma

(Di lunedì 24 dicembre 2018) La ripetitibilità dell’anno diFIT è ufficiale grazie alla Legge di Bilancio chein modo sostanziale e definitivo un punto critico del decreto legislativo 59/2017. Ci riferiamo all’articolo 17 che disciplina la fase transitoria: la non ripetibilità dell’anno diSin dal suo varo era stato oggetto di feroci critiche da parte dei docenti abilitati in procinto di affrontare il colloquio orale. La nostra testata si era occupata già in passato di questo argomento, evidenziando come la non ripetibilità dell’anno difosse in contrasto con il dettato normativo del Testo Unico e della legge 107.Modifica del decreto legislativo 59/2017 L’esecutivo giallo verde è intervenuto modificando la norma. Ciononostante, nei diversi gruppi social dedicati al transitorio, circola ancora una distorsione informativa relativa alla materia della ...