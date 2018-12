Juve | obiettivo Manolas

Napoli - Ancelotti : "Battere la Juve obiettivo lontano - vicino due volte a tornare al Milan" : Carlo Ancelotti svela come motiva il Napoli ad inseguire la Juventus : "Se dico 'impegniamoci per batterla' diventa un obiettivo troppo lontano , meglio cercare il confronto con te stesso: voglio una ...

Juve - lo scenario per Pogba ora cambia. Ma l'obiettivo numero uno rimane lui : La frattura tra Pogba e Mourinho era cosa risaputa, motivo principale che avevano già portato il campione del Mondo francese a tentare la fuga qualche mese fa. Senza successo. E in vista delle ...

Juventus - Ozil è l’obiettivo principale : il giocatore è in uscita dall’Arsenal : Juventus Ozil – Il nuovo obiettivo di mercato della Juventus si chiama Mezut Ozil. Il regalo di Paratici e Agnelli ad Allegri, il rinforzo per puntare a vincere tutto quello che c’è da vincere (Scudetto, Champions League e Coppa Italia) sembra essere proprio il giocatore tedesco. Paratici sta già lavorando alla trattativa, ma bisognerà competere […] L'articolo Juventus, Ozil è l’obiettivo principale: il giocatore è in ...

Calciomercato Juventus - obiettivo Hazard per un attacco stellare (RUMORS) : Grande entusiasmo in casa Juventus dopo la vittoria contro l'Inter che certifica lo status del club bianconero: una vera e propria super-potenza. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, infatti, è riuscita ad ottenere ben quarantatré punti su quarantacinque e sta letteralmente dominando il campionato italiano. La Juve di oggi ha tutte le potenzialità per riuscire a vincere anche la Champions League e nella prossima sessione estiva del ...

Coppa del Re - l'obiettivo Juve Isco trascina il Real Madrid : TORINO - Tutto fin troppo facile per il Real Madrid nel ritorno dei sedicesimi di Coppa del Re : 6-1 al Melilla , formazione della serie C spagnola. Solari ricorre a un ampio turnover e a sbloccare la ...

Roma - piace un obiettivo della Juve : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Roma e Juventus si daranno battaglia a gennaio per Junior Traoré , centrocampista classe 2000 dell'Empoli .

Stampa spagnola : 'Il Barcellona ha incontrato l'obiettivo Juve De Ligt' : TORINO - Continua il pressing del Barcellona per arrivare a Matthijs De Ligt . Secondo la Stampa catalana, il ds blaugrana Eric Abidal sarebbe stato mercoledì scorso ad Amsterdam per incontrare il ...

Juve - Bentancur : 'Col Valencia per raggiungere l'obiettivo. Su River-Boca...' : Rodrigo Bentancur ha parlato a Sky Sport dopo Juve-Spal. Queste le dichiarazioni del centrocampista: 'Mi sento bene, sto sfruttando le opportunità, mi spiace per alcuni compagni che sono fuori. Oggi con la Spal era fondamentale vincere ...

Calciomercato Juventus - nuovo clamoroso obiettivo per Paratici : sarebbe l’ennesimo colpo ad effetto : La Juventus negli ultimi anni ha fatto della programmazione la sua forza. Così, pur non essendo ancora neanche a gennaio, la società bianconera sta già lavorando per la prossima sessione estiva di mercato. Detto e stradetto di Paul Pogba che, nonostante alcune dichiarazioni sul fatto che Manchester sia casa sua, mantiene legami abbastanza stretti con Torino, la dirigenza della Juve e diversi suoi ex compagni, la società bianconera potrebbe ...

Barcellona : ecco la strategia per strappare un obiettivo alla Juve : Secondo quanto ricostruisce Sport , il Barcellona sta pianificando quello che potrebbe essere l'assalto decisivo per gennaio al centrocampista classe '95 del Paris Saint Germain Adrien Rabiot . Nel mirino anche di Juve, Milan e ...

Calciomercato Juventus – Nuovo obiettivo per la fascia sinistra : se parte Alex Sandro si punta Jordi Alba : In attesa di capire il futuro di Alex Sandro, la Juventus guarda già al possibile ‘piano b’: in caso di partenza del brasiliano, i bianconeri punterebbero Jordi Alba del Barcellona La Juventus in questi anni ci ha abituato a giocare d’anticipo sulle normali tempistiche del mercato. Motivo che spesso ha portato i bianconeri a chiudere importanti colpi a parametro zero, oppure ritrovarsi già ‘coperti’ in caso di addio di qualche giocatore ...

Calciomercato Juventus : il Liverpool piomba su un obiettivo dei bianconeri : La Juventus ha messo gli occhi da tempo su uno dei difensori più promettenti del panorama europeo: Matthijs de Ligt. Il centrale classe ’99, già con una invidiabile esperienza alle spalle tra Ajax e Nazionale olandese, è il profilo ideale individuato dagli osservatori bianconeri per puntellare il reparto difensivo, che potrebbe perdere Benatia e necessita di un ringiovanimento. Il prezzo del giocatore, per cui il club di Amsterdam ...

Juve - effetto CR7 sui social : obiettivo rinegoziare contratti e sponsor : L'effetto Cristiano Ronaldo continua sui social per la Juve: una crescita che può incidere anche sul lato commerciale. L'articolo Juve, effetto CR7 sui social: obiettivo rinegoziare contratti e sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.