Inter | caso Nainggolan | il belga si sta allenando con il resto del gruppo

Caso Nainggolan all’Inter - il retroscena : “durante la festa di Natale…” : L’Inter non sta di certo attraversando un buon momento, il club nerazzurro è reduce dalla brutta eliminazione in Champions League mentre nell’ultimo match di campionato ha dovuto fare i conti con il pareggio contro il Chievo. Nelle ultime ore è scoppiato il Caso Nainggolan, provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore per comportamenti non proprio consoni ad un professionista, nelle ultime ore novità importanti ...

Caso Nainggolan - multa salatissima dell’Inter ai danni del belga : ripercussioni sul mercato? : Come se non bastasse la sospensione decisa dalla società per l’ennesimo ritardo agli allenamenti, l’Inter ha deciso di infliggere a Nainggolan anche una multa di 100 mila euro, una sanzione abbastanza salata per episodi del genere. A destare scalpore presso il club nerazzurro ha inciso sicuramente anche l’ultimo scandalo emerso in merito al vizio del gioco del belga, che solo in una serata avrebbe perso 150 mila euro al ...

Inter-Nainggolan - caso belga in casa narazzurra : salta il Napoli : INTER NAINGGOLAN, LA RICOSTRUZIONE- L’indomani il pareggio in casa del Chievo, scoppia la grana Nainggolan in casa Inter. Il belga, che ieri ha giocato al Bentegodi nell’1-1 nerazzurro contro i clivensi, si sarebbe reso protagonista di un ritardo stamani alla ripresa degli allenamenti. Un episodio che non è andato già alla dirigenza, che ha deciso […] L'articolo Inter-Nainggolan, caso belga in casa narazzurra: salta il Napoli ...

Inter - esplode il caso Nainggolan : sospeso a tempo indeterminato! : MILANO - All'Inter è esploso il caso Nainggolan . Dopo il ritardo con cui si è presentato all'allenamento di stamani il belga è stato sospeso a tempo indeterminato dal club: per lui è in arrivo una ...

Inter - nuovo caso fuori dal campo : momento durissimo per Nainggolan : La stagione fino al momento di Radja Nainggolan è stata molto deludente, arrivato come pupillo dell’allenatore Luciano Spalletti fino al momento non è stato mai decisivo anche complice soprattutto qualche infortunio di troppo. Il belga fa però inoltre parlare molto anche fuori dal campo e nelle ultime ore nuovo caso che riguarda il nerazzurro. Nainggolan è stato infatti derubato da una banda specializzata nella clonazione dei ...

Motomondiale - ridefinita la procedura in caso di Gran Premio Interrotto : cosa succede con la bandiera rossa : Arrivano importanti novità per il Motomondiale, la Grand Prix Commission si è riunita e ha ridefinito il regolamento in caso di Gran Premio interrotto. L’organo presieduto da Carmelo Ezpeleta e composto anche da Paul Duparc, Herve Poncharal e Takanao Tsubouchi ha specificato alcuni punti in merito alla procedura che si seguirà: – Se la bandiera rossa viene esposta dopo che è stato completato un giro intero di gara, e un pilota si ...

Ford chiude stabilimento in Francia - il caso diventa Internazionale : In Francia è in atto un durissimo scontro tra la casa americana Ford Motor Co. e il governo francese rappresentato dal ministro dell'Economia Bruno Le Maire. La ragione risiede nella decisione da parte di Ford, in assenza di un piano di ristrutturazione europeo pienamente concordato, di chiudere lo stabilimento di Blanquefort, alle porte di Bordeaux. La casa dell'ovale in questo polo produce trasmissioni e cambi per le vetture della filiale ...

Caso Anastasio - Intervengono Salvini - Meloni e Renzi : 'Ha spaccato' : Non accennano a placarsi le polemiche sul Caso Anastasio. Il rapper vincitore della dodicesima edizione di X Factor, conclusasi giovedì sera, é diventato bersaglio di critiche spesso abbastanza feroci in seguito ad un articolo pubblicato dal noto magazine musicale Noisey, che ha portato alla luce il profilo privato del giovanissimo artista partenopeo, evidenziando come il ragazzo abbia – è stato poi lui stesso a confermarlo – il like alle pagine ...

Red Ronnie Interviene sul caso Sfera Ebbasta dopo la tragedia di Corinaldo scatenando i commenti della rete in una diretta : dopo i tragici avvenimenti di Corinaldo, Red Ronnie interviene sul caso Sfera Ebbasta ricevendo una valanga di commenti sull'argomento nei quali non mancano le polemiche per quanto accaduto nella serata tra il 7 e l'8 dicembre alla Lanterna Azzurra. Si parte immediatamente con l'ultima reazione dell'artista, che ha deciso di tatuarsi sei stelline sulla fronte per ricordare le vittime della tragedia. Una tragedia per la quale Sfera Ebbasta ...

Usa-Cina : Trump pronto a Intervenire in caso Huawei - intanto rivela : 'Pechino sta acquistando quantità incredibili di semi di soia' : Il rilascio della CFO Huawei Weng Wanzhou, arrestata in Canada la scorsa settimana su disposizione delle autorità americane, potrebbe diventare parte di un accordo commerciale con la Cina. A tal fine, ...

Roma-Inter - l'arbitro Rocchi diffamato : scatta querela e in caso di condanna devolverà la somma in beneficenza : Le polemiche per il rigore non dato alla Roma contro l'Inter per il fallo di D'Ambrosio su Zaniolo si arricchiscono di un nuovo capitolo. Stavolta però non è la stampa a scriverlo ma a subirlo, e l'...

Barcellona - esplode il caso-Dembelè : una speranza-Champions per l'Inter : La sfida di domani in Champions tra Inter e PSV non sarà decisiva per regalare gli ottavi ai nerazzurri. Molto dipenderà anche dal risultato di Barcellona-Tottenham, con gli inglesi qualificati in ...

Inter-PSV - SPALLETTI : 'VECINO E NAINGGOLAN KO'/ Ultime notizie : 'Non c'è nessun caso Mauro Icardi' : Inter, Luciano SPALLETTI: 'VECINO e NAINGGOLAN out'. Ultime notizie, sfida al PSV in Champions League: 'Serve concentrazione'.

Lista di bimbi di etnia rom - scoppia il caso a Roma. Campidoglio : 'Procedura Interna' : 'Alunni di etnia rom senza Isee'. La mail arrivata al Segretariato sociale, finita in Comune e stilata dall'Ufficio Quote contributive del XII Municipio ha scatenato un polverone. C'è un elenco di una ...