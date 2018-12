Femminicidi in Sardegna e Calabria | ancora sangue | due giovani donne uccise ' per amore'

Blastingnews

: Le grandi orchestre di musica classica mi commuovono sempre e anche un di più di sempre. Scopro che che la Sardegna… - MelisLorena : Le grandi orchestre di musica classica mi commuovono sempre e anche un di più di sempre. Scopro che che la Sardegna… - marinaterragni : Tre femminicidi in poche ore: uno in Sardegna e due in Calabria. Questo l'ultimo caso -

(Di lunedì 24 dicembre 2018), duesono statea causa della follia di qualcuno che diceva di amarle. Nel caso della giovane donna sarda assassinata, Michela Fiori, il marito Marcello Tilloca, un imbianchino di 42 anni si è recato dai carabinieri insieme al suo avvocato per costituirsi, raccontando agli inquirenti di averla strangolata nella casa in cui vivevano. L'altro bagno diodierno è avvenuto ine a perdere la vita sono state due persone: Francesca Petrolini e il suo attuale compagno Rocco Bava. Sul tavolo degli inquirenti aleggia il sospetto che questo duplice omicidio possa essere stato commesso da un ex compagno della vittima che, sempre secondo gli investigatori, potrebbe non aver accettato la fine della relazione. L'assassinio è avvenuto davanti alla tabaccheria gestita dalla vittima.dischiacciate sotto il peso di una ...