Di Battista | “Torno in Italia per difendermi dalle stronzate che scrivono su di me”

(Di lunedì 24 dicembre 2018) "Con Luigi, che è come un fratello per me, parleremo, e vedremo il da farsi. Mi tocca tornare anche un po' perchesu di me'", annuncia l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. Stando alle sue dichiarazioni, l'ex onorevole non ha intenzione di candidarsi alle Europee.