Barcellona - gennaio di rinforzi : obiettivi Rabiot e de Jong : Barcellona al lavoro sul doppio binario di mercato che porta ad Adrien Rabiot e Frenkie de Jong. È quanto scrive oggi il quotidiano spagnolo 'Marcà secondo il quale la dirigenza blaugrana sta ...

Calciomercato Barcellona - serve un centrocampista : pronto il blitz per gennaio : Il Barcellona pensa ancora a come rinforzare propria mediana. Nonostante l’arrivo estivo di Vidal, che sembra attraversare un discreto periodo di forma, e le prestazioni convincenti di Arthur, i blaugrana vorrebbero anticipare l’arrivo di Adrien Rabiot facendo un regalo di natale ai tifosi. La notizia arriva dalla Spagna: secondo ‘Marca’ il Barcellona punterebbe sulla scadenza di contratto del giocatore 23enne a ...

Barcellona - assalto ad Adrien Rabiot : sarà il francese il colpaccio di gennaio? : Barcellona pronto ad acquistare Adrien Rabiot dopo la rottura del calciatore con il PSG, rapporto ormai ai minimi termini Il Barcellona pensa ad Adrien Rabiot come regalo di natale ai suoi tifosi. La notizia arriva dalla Spagna, secondo ‘Marca’ i blaugrana stanno infatti lavorando per portare il centrocampista del Paris Saint Germain in catalogna nella sessione di mercato invernale forti della scadenza di contratto del ...

Calciomercato Milan - a gennaio può arrivare Denis Suarez del Barcellona (RUMOURS) : C'è grande delusione in casa Milan dopo il brutto pareggio ottenuto contro il Torino, in quella che può considerarsi come una giornata storta per la squadra di Elliot. I tifosi rossoneri sono molto delusi dalle prestazioni della squadra di Gennaro Gattuso, che ha sicuramente bisogno di rinforzi per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Leonardo e Maldini stanno lavorando con grande attenzione per gennaio e hanno messo nel mirino ...

Agente Rafinha : 'Può lasciare il Barcellona a gennaio' : ROMA - Mazinho , ex centrocampista di Lecce e Fiorentina campione del mondo con la Nazionale brasiliana ad Usa '94 , nonché padre-procuratore di Rafinha , apre ad un addio anticipato del proprio assistito al Barcellona , club nel quale ha fatto ritorno in estate dopo il ...

Spagna - Malcom preme per lasciare il Barcellona a gennaio : Il Barcellona ha versato 41 milioni di euro per strapparlo al Bordeaux, ma da inizio stagione Ernesto Valverde ha concesso a Malcom solo 25 minuti in partite ufficiali. Il brasiliano, attaccante di fascia destra, dopo l’ultima convocazione in Nazionale ha chiesto chiarimenti al tecnico. La risposta – secondo quanto riporta Mundo Deportivo – è stata che non gli si può rimproverare nulla, perché l’impegno in ...

Barcellona-Inter - parla l’ex nerazzurro Rafinha : “Nostalgia di Milano - vedremo cosa accadrà a gennaio” : La scorsa stagione l’Inter ha vissuto un momento di crisi a partire dalla fine del 2017, da cui poi è riuscita ad uscire grazie anche all’inserimento in pianta stabile tra i titolari di Joao Cancelo e Rafinha. Il calciatore brasiliano in pochi mesi si è legato tantissimo ai nerazzurri e ha sperato fino all’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato di poter tornare a Milano. Tra un paio di giorni il Barcellona ...