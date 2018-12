Alghero | strangola la moglie | la donna si era rivolta in passato a un centro antiviolenze

Blastingnews

(Di lunedì 24 dicembre 2018) L’udienza di separazione della coppia si sarebbe dovuta tenere il prossimo 15 gennaio. Purtroppo non avrà più luogo per cause di forza maggiore. Infatti Marcello Tilloca, un 42enne impegnato in lavori saltuari come l’imbianchino o il carrozziere, ha ucciso landola nella loro casa, ad. La vittima è la quarantenne Michela Fiori, dipendente della cooperativa che cura l'assistenza domiciliare per conto dei Servizi sociali del Comune della cittadina sarda. Laera madre di due bambini di 11 e 13 anni. L’omicida ha deciso di costituirsi e si è presentato dai carabinieri col suo avvocato, nella serata dell’antivigilia di Natale: ha raccontato ai militari dell’Arma ed al magistrato Mario Leo di aver ammazzato la vittima al termine di un litigio, l’ennesimo tra i due.Il racconto dell’assassino: l’omicidio in seguito ad un litigio sulla separazione della coppia A ...