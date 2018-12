Strangola la moglie e si costituisce

Uccide la moglie e va dai carabinieri : «L'ho Strangolata». La donna si era rivolta a un centro antiviolenza : Ha strangolato la moglie e si è costituito. Delitto passionale ad Alghero, dove un uomo di 42 anni si è consegnato nel tardo pomeriggio ai carabinieri, ammettendo di essere...

Alghero - uomo Strangola la moglie : la donna aveva chiesto aiuto a centro antiviolenza : L'assassino si è costituito ai carabinieri: intorno alle 19 Marcello Tilloca si è recato in caserma insieme al suo legale, Stefano Carboni, ammettendo di essere l'autore dell'omicidio di sua moglie, Michela Fiori, una algherese di 40 anni. La coppia ha due figli piccoli.Continua a leggere

Alghero. Commesso uccide la moglie Strangolandola in via Vittorio Veneto : Tragedia familiare in provincia di Sassari. Al culmine di un litigio un algherese di 42 anni ha ucciso la moglie

Cerca di Strangolare la moglie con un cavo elettrico : fermato dalla figlia di 9 anni : Tragedia sfiorata a Cosenza, dove un uomo di 63 anni ha Cercato di strangolare la moglie stringendole un cavo elettrico intorno al collo, fermato solo dal pianto disperato della figlia di 9 anni. Il gip della città calabrese ha convalidato il fermo e l'aggressore sarà ora trasferito in carcere.Continua a leggere

Cosenza : tenta di Strangolare la moglie - si ferma per pianto figlia 9 anni : Una bambina di 9 anni che cura le ferite sanguinanti della mamma. È la scena che si è presentata ai carabinieri di Lattarico e della Compagnia di Rende che hanno arrestato il marito 63enne della donna per tentato omicidio. È stato lo stesso uomo a presentarsi in stato confusionale in caserma dicendo di aver "fatto una cosa grave".Una volta tranquillizzato, ha confessato di aver cercato di strangolare la moglie con un cavo ...

Firenze - Strangola la moglie in ostello e confessa alla reception : erano in luna di miele : Una lite per motivi banali avrebbe portato un uomo, doppia nazionalità messicana e birmana, a strangolare la giovane moglie cinese in una stanza del Plus Hostel Florence, a un passo dal centro di Firenze. L'ennesimo femminicidio è avvenuto alla vigila della giornata nazionale contro la violenza sulle donne.Continua a leggere

Picchia e Strangola moglie incinta : tentato omicidio - arrestato/ Firenze - donna si salva mordendogli la mano - IlSussidiario.net : Picchia e strangola moglie incinta al quinto mese: 30enne arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. E' successo a Sesto Fiorentino.

Firenze : torna a casa ubriaco e tenta di Strangolare la moglie : La donna si è salvata in extremis mordendo il marito a una mano poi fuggendo sul balcone e attendendo l'arrivo della polizia. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.Continua a leggere