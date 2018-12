Spalletti | Più cattiveria Con gli scarti non si migliora

Inter - Spalletti : "In alcuni momenti ci voleva più carattere" : "Sotto l'aspetto caratteriale non si riesce ad essere cattivi ed esecutivi per quello che dovrebbe essere l'atteggiamento. Ma abbiamo qualità e quando c'è il vantaggio di usarla dobbiamo prenderlo e ...

Inter - Spalletti : "Dobbiamo essere più cattivi. Mercato? Con gli scarti non si migliora" : Inter ripresa sul più bello, quando i tre punti sembravano quasi cosa fatta. A Verona non basta il gol di Perisic: nel finale il Chievo ha trovato il pareggio , grazie alla stoccata di Pellissier che ...

Inter - Marotta : 'Qui più avanti della Juve 2010 - sostegno a Spalletti. Rinnovo Icardi? Con i tempi giusti' : Ho letto il tweet di Wanda Nara: sinceramente sono arrivato qua da pochissimo, è normale che queste tematiche siano importanti nell'economia della società ma le affronteremo con i tempi giusti, con ...

Inter - Spalletti : "Domani la partita più importante. Barcellona? Società professionale" : Il tecnico nerazzurro alla vigilia di Inter-Psv: "Non dobbiamo pensare al Barcellona, ma a vincere la nostra partita"

Spalletti : "E' la gara più importante" : 'E' la partita piu' importante da quando sono qui, lo step successivo a quella con la Lazio dello scorso anno'. Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida decisiva ...

Juventus Inter - i precedenti tra Allegri e Spalletti : una vittoria in più per l'allenatore bianconero : Il countdown verso Juve-Inter sta per esaurirsi. Venerdì sera le due squadre si presenteranno una di fronte l'altra nella splendida cornice dell'Allianz Stadium con un margine di distacco ridotto come ...

Inter Juventus - i precedenti tra Spalletti e Allegri : una vittoria in più per l'allenatore bianconero : Il countdown verso Inter-Juve sta per esaurirsi. Venerdì sera le due squadre si presenteranno una di fronte l'altra nella splendida cornice di San Siro con un margine di distacco ridotto come non si ...

Juve-Inter - parla il doppio ex Sousa : “Spalletti imprevedibile - bianconeri più forti. Chiesa…” : In vista del big match della quindicesima giornata, Juve-Inter, il doppio ex Paulo Sousa ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Di seguito i passi più importanti dell’intervista. Sul momento del calcio italiano: “Mi pare di vedere che si stia sforzando di migliorare, di proporre un gioco più offensivo, e questa partita può essere un segnale del cambiamento di approccio. A me piace il pragmatismo italiano del cercare anzitutto il ...

Tronchetti Provera 'punge' Spalletti : 'Lautaro lo farei giocare di più. Juve-Inter? Speriamo che...' : SULLA JUVE - A Sky Sport ha affrontato anche l'argomento Juventus: 'Ronaldo? E' un grandissimo giocatore, non si può che ammirare e sperare che per lui sarà una serata negativa'.

Roma-Inter - Samuel : 'Giallorossi irregolari - la squadra di Spalletti è più avanti. Ma la Juve è ancora lontana' : "La Roma fa un po' fatica, è irregolare, a volte inspiegabile - ha spiegato l'ex difensore a La Gazzetta dello Sport - Visto in Champions? Gran primo tempo, ha preso un colpo e si è sciolta: mi ...

Il "giallo" di papà Lautaro vs Spalletti. Un tweet poi rimosso - anzi di più : un falso : Un caso durato 24 ore. Per spiegare, poi, che no, non è vero niente. Un tweet al veleno, poi rimosso e -24 ore dopo, appunto- dicendo che "non ho nemmeno twitter". Il tutto attorno alla panchina di ...

Torna Icardi - c'è Brozo e Spalletti confida in Radja : ma il Tottenham ora fa più paura : Icardi in attacco, Brozovic a centrocampo e Vrsaljko... No, Vrsaljko non ci sarà contro il Tottenham o, per lo meno, le probabilità di vederlo a Wembley sono molto molto basse visto che anche oggi ha ...

L'ambizione di Spalletti : "Diventare l'allenatore di una delle più grandi Inter della storia" : Luciano Spalletti si racconta. In una lunga Intervista concessa al Corriere della Sera il tecnico nerazzurro racconta il suo periodo e le sue ambizioni: "Dopo essere riuscito ad allenare l'Inter ...

Spalletti - arbitri più esperti per Var : ANSA, - MILANO, 19 NOV - ''In determinati episodi può servire la saggezza dell'arbitro esperto al Var. Con questo nuovo meccanismo, conta di più aver vissuto determinati episodi di quel genere''. Il ...