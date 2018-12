Il comunicato del Cdr di

Congresso del 14 e 15 dicembre : comunicato stampa Associazione Italiana Dislessia : L’Associazione Italiana Dislessia organizza a Milano un evento in favore della libertà di apprendimento. Si terrà un convegno in una due giorni calendarizzata per il prossimo week end. Si tiene il 14 e 15 dicembre a Milano, presso l’Università degli Studi, l’evento per affrontare il rapporto fra i DSA e la “libertà di apprendere” sotto molteplici punti di vista. Nel corso della due giorni si alterneranno sul palco diverse personalità del ...

Mediaset ha rilasciato un comunicato stampa nel quale parla del futuro di Barbara d'Urso e dei suoi programmi : Mediaset ha appena rilasciato un comunicato stampa nel quale parla del futuro di Barbara d'Urso. Barbara tornerà al timone del Grande Fratello da aprile, mentre Domenica Live da gennaio cambierà orario, inizierà alle 17:0...

Iacopo Melio e Ilaria Bidini comunicatori dell'anno 2018. La miglior tesi è sanminiatese : Ilaria Bidini, 33 anni, aretina, ha conseguito nel luglio scorso la laurea triennale in Scienza dell'educazione e della formazione all'Università di Siena con una tesi divenuta simbolo della sua ...

Incremento della sismicita' sul Vesuvio : INGV pubblica comunicato : Negli ultimi giorni si sono verificati diversi movimenti tellurici attorno al Vesuvio, spesso avvertibili dalla popolazione locale. In particolare vi avevamo informati ieri di una scossa di magnitudo...

Per Crespi - Mussolini è stato il più grande comunicatore del secolo scorso : Luigi Crespi, lo spin doctor di tanti leader politici, ha premesso: 'Nessuno può immaginare che il mio sia un giudizio sulla politica. Un nonno partigiano e la mia formazione culturale lo impediscono.

Il comunicato del River Plate : «Non giocheremo contro il Boca al Bernabeu» : La nota dei Milionarios River-Boca, telenovela infinta. Il club Milionarios di Buenos Aires ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui dichiara di non voler giocare contro i rivali al Santiago Bernabeu. La CONMBEBOL, confederazione calcistica sudamericana, ha fissato il return match della finale di Libertadores per il 9 dicembre nello stadio del Real Madrid. Una decisione che non convince per niente il River. Questo il testo della nota: «Il ...

Palermo - arrivano le smentite dal club : “il comunicato della Proto Group è falso” : “Il comunicato della Proto Group è falso”, il Palermo calcio alza la voce dopo alcune indiscrezioni emerse questa mattina in merito alla cessione del club “L’U.S. Città di Palermo comunica che il comunicato stampa diramato oggi dalla società Proto Group Ltd è assolutamente falso e privo di qualsiasi fondamento. La Società si riserva di adire le vie legali nei confronti dei responsabili di tale invenzione ...

comunicato stampa Ancodis sull’incontro al MIUR del 3 dicembre : Dopo diversi incontri con rappresentanti dei gruppi parlamentari di quasi tutti j partiti, lunedì 3 dicembre una delegazione guidata dai Presidenti Ancodis di Palermo e di Roma, Rosolino Cicero e Carla Federica Spoleti, sarà ricevuta al MIUR dalla dott.ssa Amanda Ferrario, delegata dal Ministro Bussetti. I Collaboratori dei DS vogliono far rilevare la condizione di docenti “discriminati” nel sistema scolastico italiano, senza alcun ...

Fiorentina - arriva il primo acquisto della sessione di gennaio : il comunicato : Fiorentina, Kevin Robert Ackermann è il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato messo a segno da Corvino “ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il Bollklubben Häcken per il trasferimento, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Kevin Robert Ackermann, centrocampista. Ackermann è nato a Oskar Fredr (Svezia) il 24 maggio del 2001, firmerà un contratto che lo ...

Operazione ‘fuori gioco’ - la risposta della Sampdoria : il comunicato : La Sampdoria ha deciso di rispondere con un comunicato stampa pubblicato sul sito, alle notizie sull’Operazione della Guardia di Finanza denominata “Fuori Gioco”, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria delle Fiamme Gialle “ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di ...

Basket – Infortunio Marco Ceron - il comunicato della Leonessa Brescia : “rimane in prognosi riservata” : Marco Ceron in prognosi riservata, ma il peggio è passato: il comunicato della Leonessa Brescia dopo l’intervento per la frattura cranica Una domenica sera spaventosa, per il mondo della pallacanestro italiana. Durante la sfida tra Brescia e Torino, vinta dai padroni di casa, uno scontro di gioco ha allarmato tutti i tifosi. Marco Ceron ha sbattuto contro il gomito di Jaiteh, mentre andava a rimbalzo, per poi finire rovinosamente a ...

Corleone : dall’Arci della Toscana alla Sicilia. Chi è Maurizio Pascucci - il candidato M5s scomunicato da Luigi Di Maio : Dal Pci al M5S. Dall’antimafia all’appello “al dialogo con i parenti dei mafiosi”. Passi lunghi quelli compiuti da Maurizio Pascucci, toscano di Cecina, classe 1964, candidato a sindaco per i Cinquestelle nel comune di Corleone, il paese di Totò Riina. Da qualche anno Pascucci si è trasferito a Corleone ma in Toscana lo ricordano bene e in molti sono rimasti sorpresi dalle sue dichiarazioni e dalla sua foto con il nipote acquisito di Provenzano. ...