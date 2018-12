Filippo Bisciglia | commovente messaggio per Francesco Chiofalo | ' Ho pianto | ma ora lotta'

Filippo Bisciglia litiga con l’amico Teo Mammucari : Filippo Bisciglia è stato ospite da Caterina Balivo al programma “Vieni da me” ha raccontato alla conduttrice del bene che vuoi ai genitori, del successo ottenuto dopo il GF, dell’esperienza come conduttore di “Temptation Island” e ha espresso profonda gratitudine a Maria De Filippi che l’ha sempre appoggiato in questo percorso. Caterina Balivo ha colto anche l’occasione di far aprire Filippo Bisciglia a “Vieni da me” su un argomento piuttosto ...

Filippo Bisciglia a Vieni da Me : la malattia e il grazie alla De Filippi : Vieni da Me, Filippo Bisciglia confessa: “Da piccolo avevo un morbo” E’ stato Filippo Bisciglia, il noto conduttore di Temptation Island, il protagonista della puntata di Vieni da Me di oggi, mercoledì 14 novembre. Nel programma pomeridiano in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00, la padrona di casa Caterina Balivo ha infatti intervistato l’ex concorrente di Tale e Quale Show, che si è raccontato a 360 gradi attraverso ...

Marco Carta coming out : gli auguri di Barbara D’Urso e Filippo Bisciglia : Barbara D’Urso orgogliosa di Marco Carta: la dedica dopo il coming out Non vuole più nascondersi: Marco Carta è gay. Il cantante sardo ha scelto Domenica Live e Barbara D’Urso per fare il coming out, spiegando che è un percorso non facile e diverso per tutti. A 33 anni si è sentito pronto e l’ha dichiarato, “ora mi sento più leggero e felice”. Spesso l’ammissione dell’omosessualità arriva al termine di ...