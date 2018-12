Buona la prima di Gregucci con la Salernitana | 1-0 al Foggia

Superbike - BMW : ad Almeria Buona la prima : Manca poco alla fine dell'anno e solo in questi giorni il team BMW Motorrad ha completato, lontano da occhi indiscreti, la prima sessione di test in preparazione alla stagione 2019 del WorldSBK. A ...

Volley - Champions League 2019 : Civitanova sbriga il compito Karlovarsko - la Lube vince in trasferta. Buona la prima di De Giorgi : Passeggiata di salute per Civitanova nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. La Lube si è imposta sul campo del Karlovarsko per 3-0 (25-16; 25-18; 25-14), la formazione ceca non poteva impensierire più di tanto i cucinieri che hanno ritrovato il sorriso e che hanno infilato la seconda vittoria stagionale nella massima competizione continentale, facendo un piccolo passo verso la ...

Serie B - Buona la prima per Padalino : il Foggia vince 3-1 [GALLERY] : 1/23 Donato Fasano/Lapresse ...

Albano e Romina in Buon tutto Buona vita su Canale 5 - ecco gli ospiti (Anteprima Blogo) : Vi abbiamo dato conto i giorni scorsi dell'arrivo su Canale 5 a gennaio di due serate musicali con protagonisti due fra i volti più amati d'Italia: Albano e Romina Power. In quell'occasione vi avevamo detto del titolo provvisorio dello show, che dovrebbe essere "Buon tutto, Buona vita" e della data di messa in onda dei due spettacoli, ovvero mercoledì 23 e mercoledì 30 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5. ...

Edison - Buona la Prima : La Prima della Scala è stata un grande successo: il 7 dicembre, giorno del patrono meneghino Sant’Ambrogio, l’apertura della stagione scaligera dedicata all’«Attila» di Verdi ha illuminato il cuore di Milano e la sua luce si è riverberata in tutto il mondo. Una luce dai toni sempre più «green», perché a zero emissioni. Infatti, Edison che oltre 130 anni ha illuminato il Teatro alla Scala con la luce elettrica per la Prima volta, oggi, continua a ...

Vendita dei beni regionali : Buona la prima : ... 'La cartolarizzazione - conferma Illy - permise di ottenere un duplice beneficio: incassi per parecchi milioni di euro e, in più, il ritorno in circolazione nell'economia di vari immobili destinati ...

Buon tutto e Buona vita - lo show con Albano e Romina Power su Canale 5 - ecco le date (Anteprima Blogo) : Nell'ambito della diffusione dei prossimi palinsesti di Mediaset per l'inizio del nuovo anno, è stata svelata la notizia dell'arrivo su Canale 5 di due serate speciali annunciate per la serata del mercoledì, con protagonista la coppia musicale più amata dagli italiani, Albano e Romina Power.TvBlog ha voluto indagare più a fondo ed ha scoperto che le due serate dovrebbero andare in onda mercoledì 23 e mercoledì 30 gennaio 2019 in prima ...

F1 - Abu Dhabi : per Leclerc Buona la prima in Rosso - miglior tempo nei test : L'enfant prodige si prende subito la scena. Era forse il più atteso e non ha deluso: Charles Leclerc scende in pista con la Ferrari ed è un esordio con il botto. Il miglior tempo non solo della ...

Buona la prima per Nicola. L’Udinese batte 1-0 la Roma con De Paul : Una Roma davvero imbarazzante perde contro l’Udinese. Bene l’esordio di Nicola sulla panchina delL’Udinese. I friulani sconfiggono i giallorossi per

Serie A - Udinese-Roma 1-0 : Buona la prima per Nicola - decide De Paul : Udinese-Roma 1-0, PRIMO TEMPO 0-0 , MARCATORI: De Paul, U, al 9' s.t. UDINESE, 3-5-1-1,: Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, Samir, dal 25' s.t. Pezzella,; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, Larsen; ...

Coni - Giorgetti : “Spero torni il buonsenso. La riforma è molto Buona - va attuata il prima possibile” : “Malagò esagera i toni, spero che ritorni presto nel canale del buonsenso. Io faccio il mio lavoro e credo che lo sport debba essere fatto dagli sportivi e non ‘a palazzo’. La riforma è molto buona e deve essere attuata il prima possibile”. Così il sottosegretario Giancarlo Giorgetti a margine della cerimonia di premiazione ‘Sport Movies & Tv 2018’. L'articolo Coni, Giorgetti: “Spero torni il ...

Buona la prima per EdiliziAcrobatica : Buona la prima per EdiliziAcrobatica . La società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza ha debuttato oggi su AIM Italia , il mercato gestito da Borsa Italiana dedicato alle ...

Coppa del Mondo : Giovannini Buona la prima - in Giappone vince la prima mass start della stagione : Inizia nel migliore dei modi la stagione di Andrea Giovannini in Coppa del Mondo di speed skating. Il pattinatore azzurro , foto ISU, , in gara al Meiji Hokkaido Tocachi Oval di Obihiro, in Giappone, ha vinto la prima mass start 2018-2019, aggiudicandosi lo sprint davanti ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Cup 2018 : Buona la prima del precision con il sistema rollart. Tutti i risultati : L’imponente Adriatic Arena di Pesaro, impianto polivalente che ospita dai grandi concerti alla serie A di basket passando per le visionarie opere liriche del Rossini Opera Festival, ha accolto lo scorso fine settimana la prima edizione della World Cup, competizione internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle riservata ai gruppi show, precision e quartetti. La gara è stata di particolare rilevanza per più motivi: in primis per la ...